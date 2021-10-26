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Российские военные моряки спасли панамское судно от пиратов в Гвинейском заливе

Газета.Ruиещё 17
30 минут назад

Моряки российского Северного флота спасли панамский контейнеровоз от пиратов в Гвинейском заливе, сообщили в пресс-службе Минобороны.

Российские моряки отбили панамское судно от пиратов
Фото: Алексей Никольский/РИА «Новости»Алексей Никольский/РИА «Новости»

"Сегодня [25 октября] экипаж большого противолодочного корабля "Вице-адмирал Кулаков" предотвратил захват пиратами гражданского судна в Гвинейском заливе Атлантического океана", - рассказали в ведомстве. В сообщении указано, то экипаж получил сигнал бедствия от контейнеровоза "Люция" около 13.00. В нем сообщалось о попытке захвата судна неизвестными вооруженными людьми на быстроходной лодке. После этого вертолет Ка-27ПС с подразделением морской пехоты направился в районе происшествия.

В Минобороны добавили, что пираты покинули судно, как только появился вертолет. Он облетел контейнеровоз, а с корабля высадили группу антитеррора, которая освободила экипаж и досмотрела судно.

Ранее сообщалось, что контейнеровоз "Люция" под флагом Панамы был атакован в Гвинейском заливе. Нападение произошло в 86 морских милях к юго-западу от нефтяного терминала Агбами.

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