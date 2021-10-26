Российские моряки отбили панамское судно от пиратов

Моряки российского Северного флота спасли панамский контейнеровоз от пиратов в Гвинейском заливе, сообщили в пресс-службе Минобороны.
"Сегодня [25 октября] экипаж большого противолодочного корабля "Вице-адмирал Кулаков" предотвратил захват пиратами гражданского судна в Гвинейском заливе Атлантического океана", - рассказали в ведомстве. В сообщении указано, то экипаж получил сигнал бедствия от контейнеровоза "Люция" около 13.00. В нем сообщалось о попытке захвата судна неизвестными вооруженными людьми на быстроходной лодке. После этого вертолет Ка-27ПС с подразделением морской пехоты направился в районе происшествия.
В Минобороны добавили, что пираты покинули судно, как только появился вертолет. Он облетел контейнеровоз, а с корабля высадили группу антитеррора, которая освободила экипаж и досмотрела судно.
Ранее сообщалось, что контейнеровоз "Люция" под флагом Панамы был атакован в Гвинейском заливе. Нападение произошло в 86 морских милях к юго-западу от нефтяного терминала Агбами.