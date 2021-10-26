Российские моряки отбили панамское судно от пиратов

"Сегодня [25 октября] экипаж большого противолодочного корабля "Вице-адмирал Кулаков" предотвратил захват пиратами гражданского судна в Гвинейском заливе Атлантического океана", - рассказали в ведомстве. В сообщении указано, то экипаж получил сигнал бедствия от контейнеровоза "Люция" около 13.00. В нем сообщалось о попытке захвата судна неизвестными вооруженными людьми на быстроходной лодке. После этого вертолет Ка-27ПС с подразделением морской пехоты направился в районе происшествия.