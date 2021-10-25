Борис Джонсон предложил детям скармливать людей животным

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предложил «скармливать людей животным» для восстановления равновесия в природе, пишет Mirror.

Такое заявление британский премьер сделал на встрече с детьми от 8 до 12 лет в своем медиа-центре на Даунинг-стрит в Лондоне. Встреча была посвящена предстоящей 26-й конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, которая откроется в Глазго на следующей неделе.

Джонсон заявил, что «очень обеспокоен» тем, что конференция, возможно, не сможет убедить 197 стран поддерживать уровень потепления климата ниже 1,5°C в будущем. В качестве одного из способов сдержать глобальное потепление Джонсон предложил «заставить коров перестать рыгать», чтобы они выделяли меньше метана.

Кроме того, Борис Джонсон сказал: «Мы могли бы скармливать некоторых людей животным, это было бы, это было бы…», после чего замолчал.

Сидевшая рядом с премьер-министром генеральный директор британского отделения Всемирного фонда дикой природы (WWF) Таня Стил после небольшой паузы ответила: «Мы могли бы потом провести голосование и спросить, есть ли какие-нибудь кандидаты».

Позже официальный представитель Бориса Джонсона призвал не воспринимать слова премьер-министра всерьез.