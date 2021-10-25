Украине посоветовали запастись дровами

"Все эти глупые заявления о репарациях не более чем самопиар. Арестович стремится обратить на себя внимание и добиться очередного поощрения националистов. Агрессия между Украиной и Россией существует только в больном воображении украинских политиков. Крым воссоединился с Россией согласно всем демократическим стандартам и международным нормам, поэтому Украине не стоит рассчитывать на возвращение контроля над Крымом и тешить себя глупыми заявлениями", - сказал сенатор.