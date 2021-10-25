Украине посоветовали запастись дровами

Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков назвал шизофренией требование представителей украинской власти о выплате репараций за полуостров и рекомендовал Киеву готовить дрова к наступающей зиме. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее внештатный советник главы офиса президента Украины и пресс-секретарь делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович начал грозить Москве вступлением Украины в НАТО и обратился с требованиями вывести "войска с востока, из Крыма, выплатить репарации".
"Зима близко. Я бы посоветовал Арестовичу отложить мечты о НАТО и забыть абсурдные заявления о репарациях, а лучше начать заготовку дров. Иначе к весне некому будет генерировать весь этот бред. Карпатских лесов стране победившей шизофрении хватит года на три", - ответил на угрозы Крючков.
В свою очередь сенатор от Крыма, член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков заявил, что украинским властям не стоит рассчитывать на возвращение контроля над Крымом и обнадеживать себя глупыми требованиями о выплате репараций.
"Все эти глупые заявления о репарациях не более чем самопиар. Арестович стремится обратить на себя внимание и добиться очередного поощрения националистов. Агрессия между Украиной и Россией существует только в больном воображении украинских политиков. Крым воссоединился с Россией согласно всем демократическим стандартам и международным нормам, поэтому Украине не стоит рассчитывать на возвращение контроля над Крымом и тешить себя глупыми заявлениями", - сказал сенатор.