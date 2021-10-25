Зачем Косово острый конфликт с Россией

Албанское руководство Косова решило пойти на открытый конфликт с Россией, заявив о «высылке» двух наших дипломатов, работавших в крае по линии ООН. То, что прав на это у Приштины не было и нет, косоваров не интересует – они никогда особо не уважали закон. Вопрос в том, зачем им этот конфликт понадобился – и насколько Балканы теперь приблизятся к новой войне.

Фото: EPA EPA

Власти Косова (частично признанного квазигосударства, отсоединенного от Сербии после агрессии НАТО и живущего на пожертвования Запада) решили, что они тоже являются западным государством и могут присоединиться к общей игре под названием «высылка российских дипломатов».

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Как бы президент Косово Вьоса Османи объявила персоной нон грата двух россиян из приштинской канцелярии посольства России. По словам госпожи Османи – за то, что их «злонамеренная деятельность угрожала национальной безопасности и конституционному порядку» в Косово.

В МИД РФ сразу указали на правовую ничтожность заявления: российские дипломаты аккредитованы при Миссии ООН по делам временной администрации в Косово (МООНК) и не имеют отношения к структурам этого самопровозглашенного государства. Косово вообще не член ООН – и не будет, пока у России есть вето в Совете Безопасности.

Отдельно была отмечена абсурдность обвинений. «В обосновании сделана дежурная ссылка на подрыв "национальной безопасности" и фактически не существующего в крае "конституционного порядка"», – заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Объяснили на Смоленской площади и истинный смысл приштинского «жеста».

«Речь идет о целенаправленной провокации ради обслуживания западного проекта создания марионеточного албанонаселенного гособразования, проводящего агрессивную политику, не в последнюю очередь нацеленную против России, ее конструктивной роли на Балканах», – резюмировала Захарова.

Но кто и зачем проводит это обслуживание? Есть две версии, первая из них очень простая: американцы пытаются максимально дискредитировать Россию на всех дипломатических фронтах – и решили ударить даже через своих косоварских марионеток, спровоцировав очередной скандал со «шпионами», «диверсантами» и так далее.

Эту версию действительно просто принять – она вписывается в матрицу российско-американских отношений. В то же время она далека от истины. Истина гораздо серьезнее и опаснее – косовские события показывают, как западные хвосты пытаются вертеть собаками.

У российских обывателей часто складывается впечатление, будто западные вассалы (Косово, Украина, Прибалтика) являются бессловесными и безынициативными куклами, которыми при помощи веревочек управляют американские манипуляторы. На самом деле несколько веревочек давно порвались из-за непрофессионализма отдельных исполнителей или разногласий между руками «манипулятора». Теперь марионетки пытаются играть в свои игры.

Например, Украина, где опасаются нормализации российско-американских отношений и усталости Запада от украинского проекта, пытается разжечь в Донбассе войну – и тем самым заставить Америку и Европу прыгнуть назад в ее окоп. У самопровозглашенного Косово примерно такая же ситуация. Дело в том, что расклад сил на Балканах в последние годы поменялся, причем не в пользу Приштины. И Брюссель, и Вашингтон больше не воспринимают Белград как противника, пытаясь вместо этого выстроить с ним конструктивные отношения – и не только потому, что Сербия является важной фигурой на балканской доске: ряд западных СМИ и политиков бьют тревогу из-за того, что Сербия становится европейским плацдармом Китая.

Американо-китайское соперничество проходит уже не на африканских или азиатских перифериях – китайцы активно входят в Европу. Соответственно, плацдарм нужно из-под Китая выбить, убедив сербов войти в то же НАТО в обмен на различные пряники, в том числе и по косовскому вопросу.

Конечно, о возврате края под контроль Белграда и речи идти не может, однако Запад начинает продавливать албанцев на предмет соблюдения прав сербского населения в Ибарском Колашине и даже начал судебный процесс в Гааге против культовой как в политической, так и в мафиозной среде фигуры – теперь уже бывшего президента самопровозглашенного края Хашима Тачи по кличке Змей.

Пока что продавливание идет не системно. Европа не особо справляется и часто оглядывается на Вашингтон, а в Америке есть понимание цели, но нет четкой стратегии по ее достижению.

«США понимают, что для сохранения влияния на Балканах нужно работать со всеми странами. В том числе и с Сербией, которая вернула себе статус региональной доминанты. Однако эта логика наталкивается на историческое лобби албанцев в среде Демократической партии.

Например, на учеников Ричарда Холбрука – автора Дейтонских соглашений, идеей фикс которого было максимальное ослабление сербов и представление мусульман на Балканах в качестве угнетенной нации. К этим ученикам относятся и посол США в Белграде Кристофер Хилл, и нынешний спецпредставитель президента США по Западным Балканам Габриэль Эскобар, и бывший – Мэттью Палмер. Они не готовы играть в игры, где сербы могли бы быть партнерами. В результате в Вашингтоне нет консенсуса», – заявил газете ВЗГЛЯД основатель проекта «Балканист.ру» Олег Бондаренко.

По его словам, у бывшего президента США Дональда Трампа была примитивная, линейная, но все-таки логичная стратегия поведения. «Он пытался получить лавры миротворца через разграничение сербов и албанцев в Косово и запуск совместных экономических проектов для укрепления этого примирения, в частности, через строительство дороги с юга Сербии через Косово к албанским портам. А у Джозефа Байдена стратегии нет», – резюмировал эксперт.

Видя неопределенность в Вашингтоне и понимая, что в той же Европе сейчас идет пересменка (канцлер Германии Ангела Меркель сдает свой пост, ей сейчас не до Косово), власти Приштины решили разыграть серию умных, на их взгляд, трехходовочек.

Первый шаг – провокация Косово против враждебной Западу державы. Второй – резкая реакция этой державы.

Третий шаг вариативен – либо подтянуть Штаты и Европу на дело защиты их протектората (если держава переходит от словесных протестов к физическому воздействию), либо от щедрот своих согласиться с просьбами западных друзей и пойти на нормализацию ситуации, выторговав для себя уступки и продемонстрировав свою субъектность.

Такая трехходовочка была разыграна на севере края, когда албанские власти запретили сербские номера на подконтрольной им территории и стали принудительно свинчивать их с машин. В ответ Сербия подвела к границам Косово войска и потребовала от Запада урезонить косовских политиков.

Ровно такая же схема разыгрывается сейчас с российскими дипломатами. Косовские власти ждут, пока Москва перейдет от слов к делу, после чего попытаются продать эти дела как стремление России составить компанию Китаю и разделить с ним доминирование на Балканах в будущем.

«Мы продолжим действовать в тесном сотрудничестве с нашими американскими и европейскими союзниками для недопущения ситуации, в которой Косово и наш регион в целом станут жертвой дестабилизирующих амбиций Российской Федерации», – заявила Вьоса Османи.