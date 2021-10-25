Митинг в поддержку Саакашвили у тюрьмы в Рустави показали на видео

В воскресенье у тюрьмы №12 города Рустави, где содержится экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, прошла очередная массовая акция в поддержку политика.

На кадрах видно, как сотни людей, собравшихся у стен пенитенциарного учреждения, окруженного полицией, скандируют "Миша", держат в руках национальные флаги и плакаты с надписями в поддержку Саакашвили и требованиями освободить политика.

По сообщениям СМИ, в митинге, организованном партией Саакашвили "Единое национальное движение" (ЕНД), приняли участие более 300 человек.

Перед протестующими выступили лидеры оппозиции, включая кандидата в мэры Рустави от ЕНД Давид Киркитадзе. По его словам, люди требуют перевода экс-президента в многопрофильную клинику гражданского сектора, так как Саакашвили голодает уже 24 дня.