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ООН предрекла зимний голод в Афганистане

News.ru
57 минут назад

Более половины населения Афганистана в течение зимы 2021–2022 годов столкнётся с «кризисным» или «чрезвычайным» уровнем нехватки продовольствия. Негативное влияние на доступ афганцев к пище оказали засуха, вооружённый конфликт, пандемия COVID-19 и экономический кризис, заявили авторы совместного доклада Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) и Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН. Данные доклада опубликованы на сайте ФАО.

ООН предрекла зимний голод в Афганистане
Фото: Kawa Basharat/Xinhua/Global Look PressKawa Basharat/Xinhua/Global Look Press

Авторы доклада подчёркивают, что количество жителей Афганистана, находящихся на грани голода, выросло на 37% по сравнению с апрелем этого года. От острого недоедания к концу года могут пострадать около 3,2 млн детей младше пяти лет, а порядка 1 млн из них могут умереть, если им срочно не окажут необходимую помощь. Приближающаяся зима может отрезать нуждающиеся семьи от гуманитарной помощи.

Мы не можем кормить людей обещаниями: финансовые обязательства должны превратиться в реальные деньги, и международное сообщество должно вместе прийти к решению этого кризиса, который быстро выходит из-под контроля, — заявил исполнительный директор ВПП Дэвид Бизли.

Для оказания помощи населению Афганистана может потребоваться порядка $220 млн ежемесячно. ФАО утверждает, что в этом году окажет помощь более 3,5 млн человек и что ей нужно $11,4 млн на срочную помощь жителям Афганистана и $200 млн на сельскохозяйственный сезон 2022 года.

Ранее Россия о намерении в ближайшее время отправить в Афганистан гуманитарную помощь. Операция будет включать доставку гуманитарной помощи и вывоз российских граждан и студентов.

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