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Россию призвали включить в НАТО

Автор Sabah Мехмет Барлас призвал «пересоздать» НАТО из-за новых геополитических условий, включив туда Россию. Журналист подчеркнул, что РФ активнее стран НАТО борется с терроризмом

Барлас напомнил, что НАТО создавали из-за «советской угрозы», которой больше не существует. При этом есть проблемы внутри самого альянса - к примеру, Турция и Греция, составляющие его юго-восточное крыло, «находятся на грани войны». Автор считает, что для устранения нестабильности на Ближнем Востоке в НАТО также следовало бы принять Израиль.

«Почему Путин понимает, а мы нет?»: ультралевая угроза

Президент России Владимир Путин во время недавней речи резко раскритиковал «пробуждающуюся ультралевую идеологию», которая, по его мнению, провоцирует социальные проблемы в западном мире, отметив, что она ничем не отличается от того, что произошло в России после революции 1917 года. Автор The American Conservative Род Дреер задается вопросом, почему на Западе не понимают «божьих истин», о которых рассуждал Путин.

Президент России, в частности, упомянул требование левых отказаться от традиционной интерпретации семьи, гендера, борьбу за равноправие, «превратившуюся в агрессивный догматизм на грани абсурда», а также борьбу с расизмом, которая превращается в обратную дискриминацию. «Президент Путин бесконечно умнее и способнее любого американского президента со времен Рейгана», - отметил в комментариях к статье пользователь под ником dbassman27.

Почему соседи не поддаются России

Разговоры о «красных линиях», которые не должны пересекать соседи России, подразумевают, что Москва может применить силу, чтобы помешать им присоединиться к НАТО или Евросоюзу, считают авторы The National Interest. При этом, по их мнению, у Кремля меньше возможностей для маневра, чем предполагают российские власти.

В статье NI отмечается, что украинцы и грузины выступают за более тесные связи с Европой, а белорусы хотят свободных и справедливых выборов и прекращения власти Александр Лукашенко. По мнению авторов, России «не хватает политической и социальной привлекательности, чтобы переубедить соседей, и капитала, чтобы остановить экономическое вторжение Китая» в зону российских интересов.

«НАТО станет сильнее с Украиной»

Экс-командующий сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес считает, что Украина и Грузия смогут стать членами НАТО, если США хорошо прорекламируют эти страны перед Евросоюзом. Об этом он заявил в интервью Hromadske.ua.

По его мнению, Киев и Тбилиси не попадут в НАТО, пока у США «нет стратегии для этого региона» и пока Штаты не убедили немцев, голландцев, французов и других, что «НАТО будет сильнее с Украиной, чем без нее». Ходжес подчеркнул, что стратегия должна включать дипломатическое давление, взаимодействие с европейскими союзниками, а также экономические инвестиции.

Зачем воинственной Польше новый забор на границе

Польша становится «все более воинственной»: после того, как 12 стран потребовали дополнительных «физических барьеров» на внешних границах ЕС, польский парламент выделил 366 миллионов евро на укрепление границы с Белоруссией. Политолог Ведран Обучина в своей статье для хорватского издания Advance заявил, что стена нужна не только из-за «миграционной войны», объявленной Европе Александром Лукашенко.