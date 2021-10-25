Финляндия отменила масочный режим в поездах и школах

В Финляндии с 25 октября отменяется требование обязательного ношения масок в железнодорожном транспорте, в общественном транспорте в Хельсинки, а также в школах. Об этом сообщает железнодорожный оператор VR и компания HSL, управляющая общественным транспортом столицы, а также Финский институт здоровья и социального обеспечения (THL).

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Ношение масок на транспорте было обязательным с марта нынешнего года.

Теперь пассажиры в поездах и столичном общественном транспорте могут сами решать, хотят ли они надевать маски. Согласно опросам, только 43% пассажиров предпочитают носить маску в транспорте.