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Финляндия отменила масочный режим в поездах и школах

Российская Газетаиещё 1
1 час назад

В Финляндии с 25 октября отменяется требование обязательного ношения масок в железнодорожном транспорте, в общественном транспорте в Хельсинки, а также в школах. Об этом сообщает железнодорожный оператор VR и компания HSL, управляющая общественным транспортом столицы, а также Финский институт здоровья и социального обеспечения (THL).

Финляндия отменила масочный режим в поездах и школах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ношение масок на транспорте было обязательным с марта нынешнего года.

Теперь пассажиры в поездах и столичном общественном транспорте могут сами решать, хотят ли они надевать маски. Согласно опросам, только 43% пассажиров предпочитают носить маску в транспорте.

В школах для учеников 6-го класса и выше также отменена рекомендация носить маски. Также ходить без них может и школьный персонал, получивший прививку от коронавируса.

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