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Лукашенко похвалили за отказ «прятаться в бункере» и использовать ботокс

Lenta.ru
45 минут назад

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в отличие от лидеров других стран «не прятался от народа по бункерам» во время пандемии и не соглашался на пластические операции, несмотря на «бессонные ночи переживаний». Об этом в эфире белорусского государственного канала СТВ заявил телеведущий Евгений Пустовой, видеозапись его речи публикует Telegram-канал «Телеканал Дождь» (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента).

Лукашенко похвалили за отказ «прятаться в бункере»
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Журналист указал, что несмотря на призыв главы государства бороться с ковидом «баней и трактором», в республике «лечили людей, не стращая общество», и даже не объявляли локдаун. «В то время, как у функционеров нервно дрожали лица под маской, Лукашенко взвалил этот крест ответственности и пошел вперед», — похвалил президента Пустовой.

Он добавил, что пока другие президенты пытались скрыть следы старости и стресса на лице с помощью ботокса, белорусский лидер отказался и от этого. «А злопыхатели лишь радовались: плохо выглядит, болен. Он болел — за страну!» — сказал ведущий. С какими главами государств журналист сравнил Лукашенко по этим критериям, осталось неясно.

Ранее президент республики Александр Лукашенко потребовал прекратить «кошмарить белорусов» во время пандемии, отменить штрафы за отсутствие средств индивидуальной защиты и принуждать граждан к вакцинации. Позже он и вовсе заявил о пользе COVID-19 в борьбе с онкологическими заболеваниями и гриппом.

В мире,Александр Лукашенко,Минюст РФ,
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