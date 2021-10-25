Лукашенко похвалили за отказ «прятаться в бункере»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в отличие от лидеров других стран «не прятался от народа по бункерам» во время пандемии и не соглашался на пластические операции, несмотря на «бессонные ночи переживаний». Об этом в эфире белорусского государственного канала СТВ заявил телеведущий Евгений Пустовой, видеозапись его речи публикует Telegram-канал «Телеканал Дождь» (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента).

Журналист указал, что несмотря на призыв главы государства бороться с ковидом «баней и трактором», в республике «лечили людей, не стращая общество», и даже не объявляли локдаун. «В то время, как у функционеров нервно дрожали лица под маской, Лукашенко взвалил этот крест ответственности и пошел вперед», — похвалил президента Пустовой.

Он добавил, что пока другие президенты пытались скрыть следы старости и стресса на лице с помощью ботокса, белорусский лидер отказался и от этого. «А злопыхатели лишь радовались: плохо выглядит, болен. Он болел — за страну!» — сказал ведущий. С какими главами государств журналист сравнил Лукашенко по этим критериям, осталось неясно.