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Политолог заявил, что Зеленскому придётся унижаться для встречи с Путиным

News.ruиещё 3
11 минут назад

Украинский политолог Дмитрий Корнейчук высказал мнение, что для встречи с президентом России Владимиром Путиным лидеру его страны Владимиру Зеленскому придется пройти через «унижение», однако ситуация с дефицитом газа в стране требует решения. Об этом эксперт рассказал в эфире телеканала «НАШ».

"Зеленскому придётся унижаться для встречи с Путиным"
Фото: ReutersReuters

Корнейчук отметил, что президент Украины задумался над вопросом прямых поставок голубого топлива из России ещё летом, так как уже тогда предвидел грядущие проблемы с запасами газа.

Зеленский готовит общественное мнение к тому, что встреча с Путиным состоится, потому что мы понимаем, что впереди зима, — пояснил эксперт.

Политолог убеждён, что из-за запуска газопровода «Северный поток — 2» значительно сократятся транзитные поставки топлива через Украину.

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В этот момент, когда у нас физически не будет хватать газа, потому что мы его берём из транзитной трубы, встанет вопрос: надо ехать, бить челом и договариваться, — считает он.

По мнению Корнейчука, встреча двух президентов может пройти только тогда, когда этого захочет Путин.

Ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко подверг жёсткой критике работу властей за провал подготовки к отопительному сезону.

Киев не осуществляет прямые закупки газа у Москвы с 2015 года. На Украине используют систему так называемого виртуального реверса, что позволяет закачивать топливо в хранилища, а также отбирать долю голубого топлива, которое идёт транзитом в Европу.
В мире,Дмитрий Корнейчук,Владимир Зеленский,Алексей Гончаренко,Владимир Путин,Верховная Рада,
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