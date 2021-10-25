"Зеленскому придётся унижаться для встречи с Путиным"

Украинский политолог Дмитрий Корнейчук высказал мнение, что для встречи с президентом России Владимиром Путиным лидеру его страны Владимиру Зеленскому придется пройти через «унижение», однако ситуация с дефицитом газа в стране требует решения. Об этом эксперт рассказал в эфире телеканала «НАШ».

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Корнейчук отметил, что президент Украины задумался над вопросом прямых поставок голубого топлива из России ещё летом, так как уже тогда предвидел грядущие проблемы с запасами газа.

Зеленский готовит общественное мнение к тому, что встреча с Путиным состоится, потому что мы понимаем, что впереди зима, — пояснил эксперт.

Политолог убеждён, что из-за запуска газопровода «Северный поток — 2» значительно сократятся транзитные поставки топлива через Украину.

В этот момент, когда у нас физически не будет хватать газа, потому что мы его берём из транзитной трубы, встанет вопрос: надо ехать, бить челом и договариваться, — считает он.

По мнению Корнейчука, встреча двух президентов может пройти только тогда, когда этого захочет Путин.

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