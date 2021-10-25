На Украине заявили о создании Байденом мира без России

Президент США Джо Байден работает над планом нового мироустройства, при котором Россию якобы «вытолкнут на обочину мировой политики», сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление бывшего министра иностранных дел Украины Владимира Огрызко.

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По словам бывшего дипломата, Киев не может игнорировать позицию Москвы, так как Россия обладает правом вето в Совбезе ООН, а также может блокировать любое решение в ОБСЕ, где действует принцип консенсуса. Огрызко призвал «отходить от деятельности тех структур, в которых у России реальное право вето».

Экс-министр указал, что западные партнеры Украины разрабатывают и в ближайшее время будут реализовывать иную концепцию мироустройства, основанного на правилах порядка, где нет Российской Федерации. «Это собственно выталкивание России и других тоталитарных режимов на обочину мировой политики», — отметил экс-глава МИД.

По его мнению, если одна страна нарушает устав ООН, то «такой порядок уже никого не устраивает». Политик также заявил, что скоро мир разделится на два лагеря: «демократический, который объединит мощные цивилизованные страны», и автократический из десяти-пятнадцати стран.