Главу Минобороны ФРГ обвинили в безответственности из-за угроз России

Глава фракции Социал-демократической партии Германии в бундестаге Рольф Мютцених обвинил министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр в безответственности из-за ее слов о необходимости продемонстрировать Москве готовность применить оружие, сообщает РИА Новости.
«Недавние умозаключения министра обороны насчет использования ядерного оружия в случае конфликта с Россией безответственны», — сообщил парламентарий. Он считает, что подобными высказываниями глава военного ведомства внесла лепту в раскручивание «спирали эскалации». «Увы, но госпожа Крамп-Карренбауэр ничем не отличается от в той же степени необоснованных угроз с российской стороны», — отметил Мютцених.
Ранее министру обороны Германии задали вопрос о сценариях НАТО по сдерживанию России в балтийском и черноморском регионах. В ответ Крамп-Карренбауэр заявила о необходимости «очень ясно дать понять Москве, что западные страны готовы использовать и такие средства» (в воздушном пространстве с ядерным оружием).
Министр обороны России Сергей Шойгу, комментируя высказывание министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, сообщил, что НАТО последовательно стягивает силы к границам России, чем показывает неготовность к равноправному диалогу.