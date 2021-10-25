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Главу Минобороны ФРГ обвинили в безответственности из-за угроз России

Елена Прошина
13 часов назад

Глава фракции Социал-демократической партии Германии в бундестаге Рольф Мютцених обвинил министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр в безответственности из-за ее слов о необходимости продемонстрировать Москве готовность применить оружие, сообщает РИА Новости.

Главу Минобороны ФРГ обвинили в безответственности из-за угроз России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Недавние умозаключения министра обороны насчет использования ядерного оружия в случае конфликта с Россией безответственны», — сообщил парламентарий. Он считает, что подобными высказываниями глава военного ведомства внесла лепту в раскручивание «спирали эскалации». «Увы, но госпожа Крамп-Карренбауэр ничем не отличается от в той же степени необоснованных угроз с российской стороны», — отметил Мютцених.

Ранее министру обороны Германии задали вопрос о сценариях НАТО по сдерживанию России в балтийском и черноморском регионах. В ответ Крамп-Карренбауэр заявила о необходимости «очень ясно дать понять Москве, что западные страны готовы использовать и такие средства» (в воздушном пространстве с ядерным оружием).

Министр обороны России Сергей Шойгу, комментируя высказывание министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, сообщил, что НАТО последовательно стягивает силы к границам России, чем показывает неготовность к равноправному диалогу.

В мире,Сергей Шойгу,Министерство обороны,НАТО,Бундестаг,РИА Новости,
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