Главу Минобороны ФРГ обвинили в безответственности из-за угроз России

«Недавние умозаключения министра обороны насчет использования ядерного оружия в случае конфликта с Россией безответственны», — сообщил парламентарий. Он считает, что подобными высказываниями глава военного ведомства внесла лепту в раскручивание «спирали эскалации». «Увы, но госпожа Крамп-Карренбауэр ничем не отличается от в той же степени необоснованных угроз с российской стороны», — отметил Мютцених.