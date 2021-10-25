Раскрыта «очень большая» проблема Зеленского из-за РФ и Венгрии

Стратегия Венгрии реинтегрировать свои исторические территории на Украине, реализации которой была бы удовлетворена Москва, представляет большую проблему для украинского президента Владимира Зеленского, сообщает в журнале National Interest замдиректора Евразийского центра при Атлантическом совете Мелинда Харинг.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По ее словам, Будапешт тратит значительные средства на воссоединение с венграми, проживающими в Закарпатье. На этой территории создана сеть школ на венгерском языке, а венгерская община контролирует влиятельные газеты, сайты и телеканалы на венгерском языке на западе Украины. Кроме того, как отметила Харинг, у многих местных жителей есть венгерские паспорта.

Отмечается, что Венгрия регулярно блокирует дальнейшую интеграцию Украины в НАТО и регулярно поднимает шум из-за языковой проблемы на Западной Украине. По данным издания, в такой ситуации Москва была бы рада «еще более усложнить жизнь Киеву». Как уверяет аналитик, Россия хочет дестабилизировать Западную Украину.

Отмечается, что Зеленскому будет непросто найти способ работать с Будапештом и лучше интегрировать Закарпатье.