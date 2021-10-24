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Самый опасный товар на Земле: в США раскрыли аферу с медицинскими перчатками

Газета.Ru
28 минут назад

В США раскрыли масштабную «коронавирусную» аферу: из Таиланда в Штаты завозили десятки миллионов медицинских перчаток, бывших в употреблении. По данным журналистов, проводивших расследование, грязные, в следах крови и отходов перчатки из нитрила собирали в Таиланде, отмывали и подкрашивали синей краской. Объемы махинаций с перчатками могут достигать миллиардов долларов.

Самый опасный товар на Земле: в США раскрыли масштабную «коронавирусную» аферу
Фото: ReutersReuters

В Таиланде несколько компаний зарабатывали миллионы долларов, продавая американским бизнесменами огромные партии использованных нитриловых перчаток. Об этом сообщил телеканал CNN.

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Журналисты на протяжении нескольких месяцев проводили расследование этой махинации. Спрос на медицинские перчатки существенно возрос после начала пандемии COVID-19. Аферисты могут по-прежнему зарабатывать на перчатках миллиарды долларов, утверждается в материале.

«Это темное, темное подполье, где ужас встречается с алчностью», — заявил один из опрошенных CNN медицинских экспертов Дуглас Штейн.

Хотя Министерство внутренней безопасности (МВБ) США уже провело несколько рейдов, изъяв огромные партии грязных перчаток, на складах в Америке до сих пор могут находиться миллионы использованных средств индивидуальной защиты.

В Таиланде полиция также провела ряд операций, задержав нескольких подозреваемых в нелегальном бизнесе. Расследование по-прежнему продолжается.

«В США поступает огромное количество плохих продуктов, бесконечный поток грязных, бывших в употреблении и некачественных перчаток. Федеральные власти, похоже, только сейчас начинают осознавать масштабы проблемы», — добавил Штейн.

По его словам, нитриловые перчатки сейчас представляют собой «самый опасный товар на Земле».

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Несмотря на опасность, которую использованные перчатки представляют для американских медработников и пациентов, власти США не могут полностью разобраться с проблемой. Причиной тому вызванное пандемией коронавируса временное послабление правил ввоза медицинского оборудования в страну.

В это же время из-за чрезвычайного роста спроса на перчатки — именно нитриловые, а не латексные или виниловые — в Юго-Восточной Азии, где производят большую часть перчаток, стали возникать различные фирмы-однодневки. Их владельцы решили заработать на перчатках, поскольку проверенные компании были завалены заказами на годы вперед.

По словам одного из собеседников CNN, он заплатил $2 млн за партию перчаток компании Paddy the Room. Полученные перчатки оказались в следах крови и грязи.

В мире,Департамент внутренней безопасности США,CNN,
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