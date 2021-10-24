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Умер актер фильма "Ва-банк" Кшиштоф Кершновский

ТАССиещё 1
39 минут назад

Известный польский актер театра и кино Кшиштоф Кершновский умер в возрасте 70 лет. Об этом сообщило в воскресенье актерское объединение teatr tm.

Звезда фильма "Ва-банк" умер в Польше
Фото: kino-teatr.rukino-teatr.ru

Кершновский знаком российскому зрителю по фильмам "Ва-банк" (1981) и "Ва-банк II, или Ответный удар" (1984), где он исполнял роль Нуты - одного из братьев-авантюристов.

Актер также снимался в польских фильмах "Человек из мрамора" (1977), "Киллер" (1997), "Суперпродукция" (2002), служил в театрах в Варшаве и Быдгоще.

Работе в кино и театре он посвятил 45 лет. 26 ноября Кершновскому должен был исполниться 71 год.

В мире,Кшиштоф Кершновский,
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