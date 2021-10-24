Игра Эрдогана: Турция оказалась в шаге от конфликта с Западом

Турция оказалась в шаге от острого конфликта с США, Германией, Францией и семью другими странами Запада. Президент Эрдоган наплевал на советы своего МИД и потребовал выслать из страны послов всех этих государств. Но перейдет ли Анкара от слов к действиям, как в случае с Нагорным Карабахом, или турецкий лидер затеял новый фарс?

Фото: ТАСС ТАСС

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган распорядился выслать из страны послов десяти западных стран. Речь идет о Германии, Швеции, США, Франции, Финляндии, Дании, Норвегии, Нидерландов, Канады и Новой Зеландии.

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Дипломатические представительства этих государств 18 октября призвали турецкие власти освободить политического активиста Османа Кавалу - его обвиняют в участии в попытке государственного переворота в 2016 году. С момента задержания Кавалы прошло уже четыре года. В 2020 году суд оправдал его, но позже выдал ордер на новый арест.

Осман Кавала поддерживает религиозные и этнические меньшинства, выступает за мирное решение курдского вопроса и за примирение с Арменией. Дипмиссии западных стран назвали новый суд над ним «пятном на демократии и верховенстве права и прозрачности судебной системы.

«Человек по имени Кавала - это филиал Сороса в Турции! Десять послов просят за него в Министерстве иностранных дел. Какое бесстыдство!»,- ответил им президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на субботнем митинге в Эскишехире.

Также дал он «распоряжение» по поводу высылки западных дипломатов МИД страны, но пока что ведомство лишь вызвало послов к себе и напомнило им о необходимости соблюдать Венскую конвенцию о дипломатических сношениях. Других комментариев в МИД Турции не дали.

В МИД Германии заявили, что проводят консультации по этому поводу с девятью другими странами. В Госдепе США заявили, что ждут ясности от МИД Турции.

То есть последнее слово в этой истории пока не сказано.

Неофициально стало известно, что дипломаты из МИД Турции предпринимали усилия, чтобы отговорить главу государства от приказа об объявлении послов персонами нон грата. Об это сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатические источники турецкого агентства АНКА. Тем не менее Эрдоган отдал соответствующий приказ 21 октября. И до сих пор послы не получили от турецких властей уведомлений о высылке.

Если МИД Турции доведет дело до конца и вышлет дипломатов западных стран, в том числе США и Германии, это будет беспрецедентная ситуация. Такие действия Анкары приведут к дипломатическому кризису, Запад не сможет это тихо стерпеть. В обязательном порядке будет как минимум симметричная ответная мера - турецкие дипломаты будут вынуждены покинуть места нынешнего пребывания.

Если на этом этапе стороны тоже не смогут найти способ, чтобы снизить градус конфликта, дело может дойти до политического разрыва Турции с западным миром и перейти в экономическую плоскость. США и ЕС могут прибегнуть к санкциям, чтобы вернуть Эрдоган в свое «лоно». Полностью нельзя исключать даже военных действий, но пока что они выглядят как почти фантастический сценарий.

Многие эксперты считают, что Эрдоган все-таки не доведет дело до реальной высылки дипломатов, ограничившись декларативным заявлением.

«Это очередная игра Эрдогана. Он постоянно лавирует между Москвой и Вашингтоном. То он заигрывает с Москвой, а потом, выступая на форуме крымско-татарского народа, призывает к освобождению Крыма от «оккупантов» и возврату полуострова Турции. То он заигрывает с Западом, а потом грозит выслать их дипломатов», - напомнил газете ВЗГЛЯД ведущий научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН, кандидат исторических наук Станислав Иванов.

Он также подчеркнул, что за резкими заявлениями Эрдогана редко следуют реальные действия, так что, «скорее всего, далее последует отступление, и все вернется на круги своя».

«Отношения Турции с Западом слишком тесные. Дело даже не в Эрдогане, а в том, что Турция является южным флангом НАТО. Она часть западной военной машины. На турецкой территории находятся десятки ядерных боеприпасов. Турция связаны тысячами нитями с Западом и в политическом, и в торгово-экономическом, и в военном плане», - считает эксперт.

Повод для столь серьезного разрыва этих связей, по его мнению, слишком ничтожный: Запад время от времени и к России обращается с просьбой освободить того или иного политического узника.

«Это очередной авантюрный прием Эрдогана, где он корчит из себя то ли новоявленного султана, то ли маленького фюрера. Гитлер почти тем же занимался накануне Второй мировой войны – то поддакивал Сталину, то заигрывал с Лондоном. В первом случае это все вылилось в трагедию. Но действия Эрдогана больше похожи на фарс», - уверен Иванов.

В ряду угроз от Эрдогана есть и яркое исключение - Нагорный Карабах. «Глава Турции много лет хотел решить проблему Нагорного Карабаха военным путем, и, наконец, решил. Это тот редкий случай, когда его слова не разошлись с делом», - говорит Иванов.

В том числе и поэтому в России, несмотря на довольно продуктивное сотрудничество с Турцией в экономике, «добра от него ждет мало». «И в Сирии, и в Ливии, и в Нагорном Карабахе мы оказались по разные стороны баррикад. Есть крымско-татарская проблема. Он подписал договора с Киевом о военно-техническом сотрудничестве, о поставках туда беспилотников, что создает угрозу Новороссии», - говорит Иванов.

Что же касается примеров успешного сотрудничества, главный из них - это, пожалуй, Турецкий поток, который снабжает газом не только саму Турцию, но и европейские страны. «В перспективе мы получим деньги за строительство атомной станции и продажу туркам комплекса ПВО С-400 (конкуренты американским системам), хотя все это идет в кредит, и мы не сразу получим за это деньги. На лицо попытка нашего руководства немного оторвать Эрдогана от Запада и от НАТО. Не так много у нас союзников в это тяжелое время. Эрдоган на данном этапе рассматривается в качестве попутчика», - заключил собеседник.

Причиной дипломатического конфликта Эрдогана с Западом могут быть не только внешнеполитическими, но и экономическими. Инфляция в Турции двузначная - и обуздать ее не удается, поэтому переключить внимание электората на внешние проблемы было бы для него весьма кстати.

Турецкая лира в этом году обесценилась к доллару более чем на 20%.

Рост цен стал проблемой не только для Турции, но и для многих других государствах. Но если в западных странах, а также в России центробанки повышают ключевые ставки, чтобы затормозить инфляцию, то турецкий ЦБ действует в обратном направлении.

На этой неделе ЦБ Турции снова снизил процентную ставку, причем, больше, чем ожидали экономисты – сразу на 2 процентных пункта, до 16%. Турецкий регулятор действует явно по указке президента страны, которые считает, что если инфляция растет, то ставку надо опускать, хотя экономическая теория говорит об обратном.

После снижения базовой ставки в сентябре до 18%, потребительская инфляция ускорилась до 19,6%. Помешать дальнейшему снижению ставки некому: ранее Эрдоган избавил ЦБ от политиков, которые выступали против его призывов к снижению стоимости кредитов.

Экономисты полагают, что этот турецкий опыт войдет в историю в качестве примера того, как не надо делать и как важно иметь независимый центробанк.

Раньше экономика Турции росла за счет иностранных инвестиций и наращивания госдолга, однако с 2016 года это все перестало работать. Предпринимаемая экономическая политика Эрдогана приведет к дальнейшему обвалу лиры, падению ВВП и в конечном счете к изоляции турецкой экономики.