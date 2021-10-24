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Зеленского обвинили в энергетическом кризисе на Украине

Lenta.ru
19 минут назад

Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук заявил о наступлении на Украине энергетического кризиса, обвинив в этом власти страны. Его слова приводит РИА Новости.

Зеленского обвинили в энергетическом кризисе на Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По мнению политика, кризис наступил, потому что Украина не готова на сегодняшний день обеспечить энергетическими ресурсами население и предприятия страны. Он назвал нынешнюю украинскую власть непрофессиональной и профнепригодной, указав, что она не понимала возможность таких рисков, и что к ним нужно готовиться.

«Сегодня в СМИ постоянно вспоминается то, что была договоренность еще в 2019 году получать российский газ напрямую по 175 долларов. Если бы были такие долгосрочные контракты, которые могли быть подписаны сначала властью Порошенко, а потом властью Зеленского, то сегодня бы Украина не столкнулась с таким кризисом. И сегодня она вынуждена платить вот эти заоблачные цены», — напомнил Медведчук.

Украине предрекли потерю суверенитета

Политик считает, что транзитная газовая труба может превратиться в любую минуту в «музей металлолома», отметив необходимость «договариваться с русскими» для заключения соглашений по газу.

В мире,Виктор Медведчук,РИА Новости,
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