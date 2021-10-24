Зеленского обвинили в энергетическом кризисе на Украине

«Сегодня в СМИ постоянно вспоминается то, что была договоренность еще в 2019 году получать российский газ напрямую по 175 долларов. Если бы были такие долгосрочные контракты, которые могли быть подписаны сначала властью Порошенко, а потом властью Зеленского, то сегодня бы Украина не столкнулась с таким кризисом. И сегодня она вынуждена платить вот эти заоблачные цены», — напомнил Медведчук.