Вселенский патриарх Варфоломей госпитализирован после прибытия в США

Вселенский патриарх Варфоломей, прибывший с визитом в США, почувствовал себя плохо и был доставлен в больницу в Вашингтоне. Об этом сообщает греческий портал In.gr.

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Непосредственно перед отъездом на службу в собор Святой Софии 81-летний патриарх почувствовал недомогание. Предварительно, оно связано с долгим перелетом и плотным графиком мероприятий, последовавших сразу после прилета.

Личный врач предстоятеля Константинопольской церкви настоял на том, чтобы «в качестве меры предосторожности» его доставили в больницу. Сейчас патриарх находится в клинике Университета Джорджа Вашингтона, где ему оказывают медицинскую помощь.