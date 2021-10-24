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Вселенский патриарх Варфоломей попал в больницу в США

Майк Габриелян
40 минут назад

Вселенский патриарх Варфоломей, прибывший с визитом в США, почувствовал себя плохо и был доставлен в больницу в Вашингтоне. Об этом сообщает греческий портал In.gr.

Вселенский патриарх Варфоломей госпитализирован после прибытия в США
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Непосредственно перед отъездом на службу в собор Святой Софии 81-летний патриарх почувствовал недомогание. Предварительно, оно связано с долгим перелетом и плотным графиком мероприятий, последовавших сразу после прилета.

Личный врач предстоятеля Константинопольской церкви настоял на том, чтобы «в качестве меры предосторожности» его доставили в больницу. Сейчас патриарх находится в клинике Университета Джорджа Вашингтона, где ему оказывают медицинскую помощь.

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Во время своего 10-дневного визита в США Вселенский патриарх должен встретиться с президентом США Джо Байденом, госсекретарем Энтони Блинкеном и спикером Палаты представителей Нэнси Пелоси.

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