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Российские пограничники задержали мэра Клайпедского района Литвы

Ювелина Бернст
21 минуту назад

Сотрудники пограничной охраны России в Куршском заливе задержали нарушившего границу мэра Клайпедского района. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление представителя министра иностранных дел Литвы по печати Витауте Шмайжите-Кулешене в эфире национального радио LRT.

Российские пограничники задержали мэра района Литвы за нарушение
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По ее словам, в МИД Литвы поступила информация о задержании трех литовцев российскими пограничниками. Один из них мэр Клайпедского района Бронюс Маркаускас.

Литовские пограничники подтвердили факт нарушения границы катером из Литвы, на борту которого находились три человека.

«Вероятно, это произошло неумышленно», - предположил представитель Службы охраны госграницы при МВД Литвы Гедрюс Мишутис.

Шмайжите-Кулешене отметила, что задержанный мэр увлекается рыбалкой.

Представитель погранведомства добавил, что такие инциденты случаются несколько раз в год, и нарушители, как правило, получают административное наказание.

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Сейчас сотрудники консульской службы республики выясняют ситуацию.

В мире,Гедрюс Мишутис,МИД,МВД,ИТАР-ТАСС,
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