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«Почему подумали про Путина?»: Белорусский ведущий объяснил свои слова

Ювелина Бернст
51 минуту назад

Ведущий программы «Политика без галстуков и купюр» на белорусском телеканале CTV Евгений Пустовой объяснил, кого имел в виду, говоря о «президентах в бункере». Об этом пишет «Подъем».

«Подумали про Путина?»: Белорусский ведущий объяснился
Фото: СкриншотСкриншот

По словам журналиста, он говорил об американском президенте Джо Байдена. Он напомнил слова Дональда Трампа Байдену: «Зачем вы себя ботоксом накачали и маску потом надели – красоту прячете?». В той же речи телеведущего (о бункере) есть слова о ботоксе.

«Почему все подумали про Путина? Никогда плохого слова не сказал о нем. Я за дружбу с Россией топлю. <…> Я знаю, что он за антиковидные меры, но насчет бункера – ведь есть много других политиков, которые отсиживались», - сказал Пустовой.

«Бункер» - образное выражение, отметил журналист.

И добавил, что президенты Белоруссии и России «красавчики», а когда они вместе – это еще и «невероятная сила».

Пустовой в эфире CTV заявил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко стал «единственным президентом, который в COVID не прятался от народа по бункерам, а от министров и журналистов с помощью телеконференций». Пустовой также напомнил, что в республике обошлось без локдаунов.

22 октября белорусские власти отменили в республике масочный режим, введенный менее двух недель назад. Лукашенко призвал кабмин не принуждать граждан к вакцинации и разрешить им отказаться от масок. До этого белорусский президент раскритиковал принудительную вакцинацию, а также возможные штрафы за несоблюдение эпидемиологических требований.

В мире,Александр Лукашенко,Джозеф Байден,Дональд Трамп,
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