Евросоюзу предрекли судьбу СССР из-за Польши

Резолюция Европарламента с требованиями подчиниться законам ЕС – Варшаве не указ, заявил польский МИД. Премьер республики обвинил брюссельских политиков в шантаже – и в ответ удостоился подозрений в работе на Москву. Противостояние ЕС и правящих в Варшаве консерваторов породило мнение о выходе Польши из Евросоюза, в котором Варшава видит едва ли не новый СССР. А это может стать шагом к развалу всего ЕС.

Фото: Reuters Reuters

МИД Польши не считает, что принятая ранее резолюция Европейского парламента (ЕП), содержащая угрозы в адрес Варшавы, носит какой-либо обязывающий характер. Об этом заявил в пятницу замглавы внешнеполитического ведомства республики Петр Вавжик. «Это исключительно выражение взглядов евродепутатов», отметил польский дипломат, добавив, что Европарламент – «орган, действующий исключительно под диктат текущей политической ситуации».

Видео дня

Вавжик пригрозил: если Брюссель заморозит деньги, предназначенные для польского национального плана восстановления, это станет «основанием для Польши для подачи жалобы в Суд ЕС».

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, конфликт разгорелся после того, как 7 октября Конституционный суд Польши заявил о превосходстве конституции республики над законами Евросоюза. В ответ Европарламент призвал Еврокомиссию и Совет ЕС немедленно инициировать судебное разбирательство против Польши – за нарушение принципа верховенства европейских законов. Кроме того, депутаты потребовали отказать Варшаве в средствах из фондов ЕС для национального плана восстановления экономики после пандемии. Резолюцию на сессии в Страсбурге поддержали 502 депутата, против проголосовали 153, еще 16 парламентариев воздержались.

«Парламент требует, чтобы деньги европейских налогоплательщиков не передавались правительствам, которые грубо, целенаправленно и систематически подрывают европейские ценности», – гласит принятая в четверг резолюция.

Депутаты потребовали от лидеров Евросоюза также выпустить декларацию по поводу Польши, выдержанную «в самых решительных» выражениях.

«Я не могу примириться с ситуацией, когда какие-то политики шантажируют Польшу и грозят ей», – заявил по поводу резолюции премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, которому дали слово на заседании Европарламента. Он выразил возмущение тем, что подобный тон общения стал нормой в адрес некоторых стран ЕС.

Позднее Моравецкий заявил, что в Польше согласны на «доминирование норм ЕС над национальными законами, национальным законодательством во всех сферах, где компетенции были переданы Евросоюзу». «Но мы не можем позволить себе, чтобы компетенции, которые не описаны в договорах, например, вопросы безопасности или связанные со спортом, регулировала Еврокомиссия или Суд ЕС. Мы на это не договаривались», – констатировал премьер.

«Своей сегодняшней речью вы сеете смуту и раздор в ЕС. Таким политическим шагом вы ослабляете Европу», – ответил ему председатель крупнейшей в Европарламенте фракции – Европейской народной партии, немец Манфред Вебер. По его мнению, слова Моравецкого весьма порадуют прежде всего Владимира Путина, а такого допускать нельзя.

В тот же день Вебер предупредил об угрозе выхода Польши из состава Евросоюза, заявив об этом в интервью Redaktionsnetzwerk Deutschland. Вебер призвал найти решение правового спора с Польшей на саммите Евросоюза, который открылся в Брюсселе одновременно с заседанием Европарламента. «Речь идет о принципиальном вопросе, заключающемся в том, принимает ли ЕС право и независимость правосудия. То, что эта тема до сих пор не обсуждалась, является провалом Европейского совета», – возмутился глава ЕНП. Если вопрос не решится,

«существует риск вынужденного выхода Польши из ЕС через черный ход»,

– предупредил Вебер. «Удручает тот факт, что к любым дискуссиям о проблемах ЕС приплетают Россию, используя ее как страшилку, – сетует немецкий политолог Александр Рар. – Не хватает газа в Европе? Путин виноват. Мигранты нелегально просачиваются в Польшу? Путин виноват. И неважно, что мигранты идут из Белоруссии, а не из России. Сейчас уже сама Польша бодается с ЕС по внутренним своим реформам – и опять «Путин виноват». Это расцарапанная пластинка, которую крутят и крутят лидеры ЕС в любых спорах. Использовать ее очень удобно. Правда, на публику эта мелодия действует все меньше и меньше». Что касается лично Манфреда Вебера, то он особенно славится своей русофобией, добавляет немецкий политолог, подыгрывая в этом большинству депутатов из стран Восточной Европы.

С Варшавой у Брюсселя действительно принципиальные расхождения, напоминает Рар. «ЕС не может уступить, иначе завтра Венгрия последует польскому примеру. Но и Варшава имеет свои козыри – она будет угрожать выходом из ЕС. А выход Польши через два года после выхода Великобритании? Такое событие может просто похоронить ЕС с политической точки зрения», – предрекает немецкий эксперт.

«Так что это противоборство кончится тем, что Варшава сможет настоять на своем. И Брюссель не сможет не дать ей денег. Поляки – это крепкие ребята, – добавил Рар. – Они не хотят прыгать под дудку ЕС. Они все чаще говорят: мы не для того вышли из социалистического лагеря, из-под Советского Союза, чтобы спустя 30 лет попасть под диктат Брюсселя».

Член польского Сейма, экс-депутат Европарламента Януш Корвин-Микке считает звучавшие в адрес Моравецкого упреки нелепыми.

«Если Польша уйдет из Евросоюза, она со временем станет такой же сильной, как, например, Китай, а это вряд ли можно назвать подыгрыванием Путину, – заявил депутат газете ВЗГЛЯД. – Вряд ли Моравецкий хочет оказать услугу Путину, ведь Варшава без Брюсселя станет только мощнее. С другой стороны, выход Польши из Евросоюза действительно ослабит эту структуру, что как раз, вероятно, интересно России».

Корвин-Микке считает, что полякам вообще не нужны деньги ЕС. «Посмотрите на Китай: 30 лет назад он был в десятки раз беднее тогдашней коммунистической Польши. Сегодня КНР уже очень богата и очень сильна. При этом Пекин никогда не брал денег у Брюсселя. Дармовые деньги ЕС только мешают, они нас губят. Их нужно зарабатывать, а не просто получать. Что касается Евросоюза, то он, вероятно, и сам развалится через 15-20 лет. Он просто станет банкротом, как это в свое время, например, произошло с СССР», – предположил депутат.

Ссора Польши с руководством Евросоюза создает предпосылки для будущего сближения Польши с Россией, считает канадский политолог польского происхождения, член ученого совета Валдайского клуба Петр Дуткевич.

«Для сближения Москвы и Варшавы есть все предпосылки в условиях конфронтации между Польшей и Брюсселем.

До сих пор сближение не было реальным, поскольку нас разделяет не только политика, но и история», – заявил ранее газете ВЗГЛЯД Дуткевич.