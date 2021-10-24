ЦРУ: К 2040 году разразится мировая «климатическая» война

В ближайшие десятилетия на Земле может вспыхнуть мировая война, которая будет спровоцирована глобальными изменениями климата. Об этом говорится в опубликованном американским ЦРУ докладе «Взгляды разведсообщества на изменения климата».

В документе утверждается, что начало климатических столкновений ожидается не позднее 2040 года. Поэтому готовится к ним следует уже сейчас.

«Климатические» нападения, считают его авторы, могут производиться с помощью технологий, усиливающих стихийные бедствия типа засух и наводнений. Утверждается, что появление такого климатического оружия у ряда государств вполне возможно.

Кроме того, страны могут изменять русла рек, перенаправляя их в более засушливые территории. Это также повлияет на климат и может лишить воды сопредельные государства, став причиной вооруженных столкновений. Потенциальными очагами таких войн называются регионы рек Конго, Инда, Меконга и Нила.

В докладе выделы 11 стран, на которые сильнее всего подействуют негативные последствия глобальных изменений климата. Этим государствам будет нечего терять, из-за чего они могут попытаться пойти на крайние меры ради своего выживания. В угрожаемый список ЦРУ вошли: Афганистан, Бирма, Индия, Пакистан, КНДР, Ирак, страны Центральной Америки. Присутствие среди них трех стран-обладательниц ядерных арсеналов особо тревожит американских разведчиков.