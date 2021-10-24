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Политолог раскрыл планы Японии по возвращению Курильских островов

Ura.Ru
34 минуты назад

Новый премьер-министр Японии Фумио Кисида постарается вернуть Курильские острова любыми способами — от санкций до создания ядерного оружия. Однако японцы смогут забрать Курилы, только если Россия проиграет в войне. Об этом в разговоре с URA.RU рассказал профессор Тихоокеанского государственного университета, политолог Илдус Ярулин.

«Новый премьер-министр Японии постарается возглавить поход против России для возвращения островов. Япония может предпринять разные шаги для возвращения Курил: и купить, и надавить. Возможны экономические санкции, дальше речь пойдет о создании ядерного оружия. Однако вернуть Курилы возможно, только если Россия потерпит поражение в войне, но, скорее всего, до этого никогда не дойдет», — отметил Ярулин.

По словам Ярулина, стратегическое значение Курил для Японии очевидно: если там разместить американские ракеты, тогда удастся запереть Россию в Охотском море и не дать ей выхода в Мировой океан. «Япония очень хочет войти в НАТО. При этом Японию поддерживают США, которые стремятся доминировать в Индо-Тихоокеанском регионе, создавая союзы против России. Япония является непосредственным участником этих союзов», — сказал Ярулин.

Япония заявила о распространении суверенитета на Южные Курилы

Политолог отметил, что Япония хочет вернуть себе доминирующее положение в Индо-Тихоокеанском регионе, которое было у страны до Второй Мировой войны. По его мнению, в Японии считают, что сейчас лучшее время для возвращения островов, так как Россия ослабла после распада СССР.

Ранее новый премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что суверенитет Японии распространяется на южные острова Курильской гряды. Глава японского МИД Тосимицу Мотэги сообщил, что президент России Владимир Путин обсудил с японским коллегой мирный договор между странами. «Мы будем продолжать переговоры», — подчеркнул Мотэги.
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