Новый премьер-министр Японии Фумио Кисида постарается вернуть Курильские острова любыми способами — от санкций до создания ядерного оружия. Однако японцы смогут забрать Курилы, только если Россия проиграет в войне. Об этом в разговоре с URA.RU рассказал профессор Тихоокеанского государственного университета, политолог Илдус Ярулин.

«Новый премьер-министр Японии постарается возглавить поход против России для возвращения островов. Япония может предпринять разные шаги для возвращения Курил: и купить, и надавить. Возможны экономические санкции, дальше речь пойдет о создании ядерного оружия. Однако вернуть Курилы возможно, только если Россия потерпит поражение в войне, но, скорее всего, до этого никогда не дойдет», — отметил Ярулин.

По словам Ярулина, стратегическое значение Курил для Японии очевидно: если там разместить американские ракеты, тогда удастся запереть Россию в Охотском море и не дать ей выхода в Мировой океан. «Япония очень хочет войти в НАТО. При этом Японию поддерживают США, которые стремятся доминировать в Индо-Тихоокеанском регионе, создавая союзы против России. Япония является непосредственным участником этих союзов», — сказал Ярулин.