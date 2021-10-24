Ассистент застреленного Болдуином оператора рассказал, как все было

Ассистент погибшего на съемках вестерна «Ржавчина» оператора Аарон Чен рассказал свою версию трагедии. Об этом сообщает «Говорит Москва».

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По словам Чена, в момент выстрела погибшая Галина Хатчинс снимала на камеру от первого лица. Режиссер Джоэл Соуз был позади нее, он присел, чтобы посмотреть в монитор. Поэтому пуля попала в живот Хатчинс и затем в плечо режиссеру, предположил ассистент.

Он также отметил, что съемочная группа торопилась завершить фильм, поэтому пренебрегала правилами безопасности.

Помимо этого Чен рассказал, что часть оригинального состава съемочной группы покинула площадку из-за разногласий. Заменившие их люди не имели соответствующей подготовки и повели себя непрофессионально, передав актеру Алеку Болдуину заряженный боевым патроном пистолет.