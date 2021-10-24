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Ассистент застреленного Болдуином оператора рассказал, как все было

Ювелина Бернст
32 минуты назад

Ассистент погибшего на съемках вестерна «Ржавчина» оператора Аарон Чен рассказал свою версию трагедии. Об этом сообщает «Говорит Москва».

Ассистент застреленного Болдуином оператора рассказал, как все было
Фото: ReutersReuters

По словам Чена, в момент выстрела погибшая Галина Хатчинс снимала на камеру от первого лица. Режиссер Джоэл Соуз был позади нее, он присел, чтобы посмотреть в монитор. Поэтому пуля попала в живот Хатчинс и затем в плечо режиссеру, предположил ассистент.

Он также отметил, что съемочная группа торопилась завершить фильм, поэтому пренебрегала правилами безопасности.

Помимо этого Чен рассказал, что часть оригинального состава съемочной группы покинула площадку из-за разногласий. Заменившие их люди не имели соответствующей подготовки и повели себя непрофессионально, передав актеру Алеку Болдуину заряженный боевым патроном пистолет.

21 октября Алек Болдуин на съемках фильма «Ржавчина» в Нью-Мексико случайно выстрелил из оружия, которое было реквизитом. В результате погибла 42-летняя кинооператор Галина Хатчинс. Также пострадал режиссер Джоэл Соуз. У Хатчинс остались муж и ребенок. Женщина родилась и выросла в советской Украине, в последние годы проживала в Лос-Анджелесе. Болдуин заявил, что шокирован произошедшим, и сообщил, что в полной мере сотрудничает со следствием. Выяснилось, что Ханна Рид, ответственная за обращение с оружием во время съемок фильма, только недавно начала работать в этой профессии.

В мире,Алек Болдуин,
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