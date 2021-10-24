Ассистент застреленного Болдуином оператора рассказал, как все было

Ассистент погибшего на съемках вестерна «Ржавчина» оператора Аарон Чен рассказал свою версию трагедии. Об этом сообщает «Говорит Москва».
По словам Чена, в момент выстрела погибшая Галина Хатчинс снимала на камеру от первого лица. Режиссер Джоэл Соуз был позади нее, он присел, чтобы посмотреть в монитор. Поэтому пуля попала в живот Хатчинс и затем в плечо режиссеру, предположил ассистент.
Он также отметил, что съемочная группа торопилась завершить фильм, поэтому пренебрегала правилами безопасности.
Помимо этого Чен рассказал, что часть оригинального состава съемочной группы покинула площадку из-за разногласий. Заменившие их люди не имели соответствующей подготовки и повели себя непрофессионально, передав актеру Алеку Болдуину заряженный боевым патроном пистолет.
21 октября Алек Болдуин на съемках фильма «Ржавчина» в Нью-Мексико случайно выстрелил из оружия, которое было реквизитом. В результате погибла 42-летняя кинооператор Галина Хатчинс. Также пострадал режиссер Джоэл Соуз. У Хатчинс остались муж и ребенок. Женщина родилась и выросла в советской Украине, в последние годы проживала в Лос-Анджелесе. Болдуин заявил, что шокирован произошедшим, и сообщил, что в полной мере сотрудничает со следствием. Выяснилось, что Ханна Рид, ответственная за обращение с оружием во время съемок фильма, только недавно начала работать в этой профессии.