США потребовали пояснений от Эрдогана после решения по послам

Вашингтон ждет от Анкары пояснений относительно слов президента Турции Тайипа Эрдогана об объявлении персонами нон грата послов 10 стран, в том числе и главы американской дипмиссии. Об этом сообщил в субботу корреспондент ТАСС представитель Госдепа.

Фото: Reuters Reuters

"Мы знаем об этих сообщениях и ждем ясности от МИД Турции", - сказал он.

Эрдоган сообщил в субботу, что дал поручение МИД объявить персонами нон грата послов 10 стран, которые сделали заявление по поводу судебного процесса над правозащитником Османом Кавалой. Президент Турции в четверг раскритиковал послов США, Германии, Дании, Финляндии, Франции, Нидерландов, Швеции, Канады, Норвегии и Новой Зеландии, заявив, что они вмешиваются в судебные дела страны. Как сообщало Анатолийское агентство, они были вызваны в МИД Турции.

Кавала, обвиняемый турецкими властями в причастности к попытке госпереворота, был задержан 18 октября 2017 года в аэропорту Стамбула. 1 ноября того же года суд постановил заключить его под стражу за "попытку сменить конституционный строй и сместить действующее правительство". Власти Турции также считали Кавалу причастным к акциям протеста, которые проходили в 2013 году.