Россия намерена развалить Европейский союз (ЕС). Такое мнение выразил Кристофер Стил, бывший сотрудник службы внешней разведки Великобритании МИ6. Его слова передают «Известия» со ссылкой на интервью телеканала Sky News.

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По мнению бывшего агента спецслужб Великобритании, Россия может действовать через правые и крайне левые партии в западноевропейских странах. Ее цель — привести Евросоюз к развалу. Стил также допустил, что РФ может воздействовать на ЕС через восточноевропейские страны, чья верхушка проявляет к ним симпатию.

Кристофер Стил стал известным лицом в СМИ после сбора и публикации досье на бывшего президента США Дональда Трампа. С помощью собранных данных он пытался обвинить экс-лидера страны в работе на РФ.

22 октября британские СМИ опубликовали информацию о том, что Великобритания может использовать против Китая, России и Ирана специальное подразделение министерства обороны, состоящее из специалистов в сфере финансов и бывших сотрудников лондонского Сити. Спрос на специалистов, которые разбираются в международных финансовых потоках, как пишут издания, связан с растущей угрозой со стороны КНР и РФ.