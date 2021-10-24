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В Британии обвинили Россию в намерении развалить Евросоюз

Елена Прошина
10 минут назад

Россия намерена развалить Европейский союз (ЕС). Такое мнение выразил Кристофер Стил, бывший сотрудник службы внешней разведки Великобритании МИ6. Его слова передают «Известия» со ссылкой на интервью телеканала Sky News.

В Британии обвинили Россию в намерении развалить Евросоюз
Фото: ReutersReuters

По мнению бывшего агента спецслужб Великобритании, Россия может действовать через правые и крайне левые партии в западноевропейских странах. Ее цель — привести Евросоюз к развалу. Стил также допустил, что РФ может воздействовать на ЕС через восточноевропейские страны, чья верхушка проявляет к ним симпатию.

Кристофер Стил стал известным лицом в СМИ после сбора и публикации досье на бывшего президента США Дональда Трампа. С помощью собранных данных он пытался обвинить экс-лидера страны в работе на РФ.

22 октября британские СМИ опубликовали информацию о том, что Великобритания может использовать против Китая, России и Ирана специальное подразделение министерства обороны, состоящее из специалистов в сфере финансов и бывших сотрудников лондонского Сити. Спрос на специалистов, которые разбираются в международных финансовых потоках, как пишут издания, связан с растущей угрозой со стороны КНР и РФ.

Ранее журналистка Шерелл Джейкобс заявила, что Европейский союз стоит на пороге кризиса и превратился в неудавшуюся организацию, допуская много ошибок.

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