Facebook обвинили в разжигании ненависти в Индии

Сервисы американской корпорации Facebook являются инструментом разжигания ненависти на религиозной почве в Индии. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на внутренние документы компании.

Фото: Reuters Reuters

Уточняется, что в конце 2019-начале 2020 года число публикаций в соцсети с контентом для разжигания ненависти выросло в три раза. При этом призывы к насилию распространялись также в принадлежащем корпорации мессенджере WhasApp. Как утверждают специалисты, распространение данных сообщений совпало со смертельными беспорядками в Дели в феврале 2020 года. Тогда жертвами столкновений стали 53 человека, еще около 300 получили ранения.

Также, по словам сотрудников компании, в соцсети постоянно распространяются публикации, носящие антимусульманский характер. В частности, мусульман сравнивают с животными и обвиняют в распространении коронавируса. Как следует из отчета сотрудников компании, подстрекательский контент распространяют две индуистские националистические группы. При этом большая часть материалов не помечается как «прославляющий насилие». По мнению аналитиков, это связано с тем, что технические системы компании не способны находить материалы на языках хинди и бенгали.