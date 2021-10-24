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США объявили россиян «бездомной национальностью»

Елена Прошина
27 минут назад

Граждане России, которые хотят получить иммиграционную визу в США, должны обращаться в американское посольство в Варшаве. Обработка соответствующих обращений в дипломатических представительствах США в России приостановлена. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте ведомства, пишет ТАСС.

США объявили россиян «бездомной национальностью»
Фото: ТАССТАСС

По информации издания, соискатели из России теперь отнесены к категории homeless, что в переводе означает «бездомные». К этой категории обычно относятся просители иммиграционной визы из тех стран, где у США нет консульского представительства. Также под эту категорию попадают граждане, в стране которых нестабильная политическая ситуация или ситуация, представляющая опасность для сотрудников американского консульства.

Кроме россиян к категории homeless относятся граждане Эритреи, Кубы, Ливии, Ирана, Южного Судана, Сомали, Венесуэлы, Сирии, Йемена. Так как в этих странах тоже нельзя получить иммиграционную визу в США, заявки следует подавать в американские посольства, расположенные в других странах. Согласно документу, заявки россиян рассматривает представительство США в Варшаве.

Граждане РФ, которые проживают на территории других стран, могут обратиться за иммиграционной визой в консульство США в стране пребывания.

В мире,ИТАР-ТАСС,
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