США объявили россиян «бездомной национальностью»

Граждане России, которые хотят получить иммиграционную визу в США, должны обращаться в американское посольство в Варшаве. Обработка соответствующих обращений в дипломатических представительствах США в России приостановлена. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте ведомства, пишет ТАСС.

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По информации издания, соискатели из России теперь отнесены к категории homeless, что в переводе означает «бездомные». К этой категории обычно относятся просители иммиграционной визы из тех стран, где у США нет консульского представительства. Также под эту категорию попадают граждане, в стране которых нестабильная политическая ситуация или ситуация, представляющая опасность для сотрудников американского консульства.

Кроме россиян к категории homeless относятся граждане Эритреи, Кубы, Ливии, Ирана, Южного Судана, Сомали, Венесуэлы, Сирии, Йемена. Так как в этих странах тоже нельзя получить иммиграционную визу в США, заявки следует подавать в американские посольства, расположенные в других странах. Согласно документу, заявки россиян рассматривает представительство США в Варшаве.