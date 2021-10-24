Госдеп отреагировал на намерение Турции выслать посла США

Государственный департамент США знает о намерении Турции выслать американского посла и послов ряда других стран. Они пытаются добиться от Анкары ясности о причинах этого решения. Об этом заявил официальный представитель американского госдепа, пишет РИА Новости.

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По словам высокопоставленного дипломата, они ознакомились с информацией о намерениях Анкары выслать ряд дипломатов и пытаются добиться ясности по этому вопросу.

Ранее посольства 10 стран — Франции, Канады, Дании, Финляндии, Нидерландов, Германии, Норвегии, Новой Зеландии, США и Швеции — призвали Турцию освободить Османа Кавалу. МИД Турции в ответ на это требование подтвердил вызов послов этих стран и напомнил о необходимости соблюдать Венскую конвенцию о дипломатических сношениях.

Затем президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что МИД Турции признает нежелательными персонами послов 10 стран, среди которых и посол США.