В Турции предложили России вступить в НАТО

Новые мировые условия требуют обновления НАТО, для этого частью альянса в первую очередь должна стать Россия. Такое мнение выразил журналист Мехмет Барлас в статье для турецкой газеты Sabah.

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По его словам, сейчас Европа, а именно члены НАТО, существует благодаря энергоресурсам России. Кроме того, в борьбе с терроризмом российское государство активнее стран блока.

«Надеюсь, в конечном итоге мои пожелания сбудутся, и возникнет НАТО, в которую входит Россия», — отметил Барлас.

Он выразил мнение, что в настоящее время НАТО урон больше всего наносят внутренние раздоры, а не страна вне альянса. Так, он напомнил про конфликт между Турцией и Грецией в связи с территориальными претензиями по Северному Кипру, а также напряженность в отношениях Вашингтона и Анкары.

«Еще интереснее то, что Турция, член НАТО, находится в состоянии глубокого примирения и диалога с Россией, которую НАТО считает врагом», — написал Барлас.

23 октября министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что НАТО постепенно стягивает силы к российским границам на фоне призывов к военному сдерживанию России. По его словам, безопасность в Европе может быть только общей, без ущемления интересов России, но к равноправному диалогу по данному вопросу пока не готов именно Североатлантический альянс.