Подруга погибшей от выстрела Болдуина украинки рассказала о ее переезде в США

Оксана Стефанишина, подруга оператора Галины Хатчинс, погибшей от выстрела актера Алека Болдуина на съемках фильма «Ржавчина», рассказала о ее переезде в США в беседе с RT.

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По словам Стефанишиной, они познакомились в 2003 году во время учебы в Киевском институте журналистики. Она выразила мнение, что Галина уехала в США из-за любви.

«Она вышла замуж. Не за Америку, как многие думают», — подчеркнула женщина.

Подруга украинки добавила, что со своим будущим мужем Галина встретилась в Киеве.

«У них случилась любовь, и после окончания института он приехал за ней. Через два месяца они уже уехали, там поженились», — поделилась она, отметив, что через несколько лет после этого у пары родился сын.

Во время одной из сцен съемок вестерна звезда картины Алек Болдуин выстрелил из пистолета, который должен был иметь холостые патроны. Из-за этого погибла Галина Хатчинс и был ранен режиссер Джоэл Соуса. Актер уточнил, что сотрудничает со следствием.