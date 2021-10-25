Американский актер и продюсер Алек Болдуин встретился с родственниками убитого им оператора Галины Хатчинс. Об этом сообщает Daily Mail.

Фото: JAVIER ROJAS / Globallookpress.com JAVIER ROJAS / Globallookpress.com

В сети появились снимки, на которых артист и семья погибшей выходят из отеля в городе Санта-Фе. На одной из фотографий Болдуин обнимает мужа оператора Мэтью Хатчинса, рядом с ними находится его девятилетний сын Андрос.

Как рассказал источник People, после инцидента на съемках фильма «Ржавчина» 63-летний актер приостановил все свои проекты, а в первые часы после случившегося он «был безутешен и находился в истерике». «Все знают, что это был несчастный случай, но он абсолютно опустошен», — отметил собеседник издания.

Во время одной из сцен съемок вестерна «Ржавчина» звезда картины Болдуин выстрелил из пистолета, который должен был быть заряжен холостыми патронами. В результате погибла оператор Хатчинс и был ранен режиссер Джоэл Соуса.