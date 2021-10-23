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Муж погибшей на съемках оператора Хатчинс попросил СМИ уважать личную жизнь семьи

ТАССиещё 2
28 минут назад

Муж кинооператора Галины Хатчинс, погибшей в США от случайного выстрела на съемках вестерна "Ржавчина" (Rust), попросил прессу в этот непростой период проявить уважение к личной жизни его семьи.

Муж погибшей на съемках с Болдуином оператора обратился к СМИ
Фото: ReutersReuters

"Галина вдохновляла нас всех своей страстью и видением, ее наследие слишком значительно, чтобы его можно было облечь в слова. Наша потеря огромна, и мы просим СМИ уважать частную жизнь моей семьи, так как мы переживаем горе. Мы благодарны всем за публикацию фотографий и историй из ее [Галины] жизни", - написал Мэтт Хатчинс в субботу в Twitter.

Свои соболезнования семье Хатчинс выразил режиссер Джоэл Соуза, который получил ранение в результате несчастного случая, однако уже выписался из больницы.

"Мои мысли находятся с ее семьей <...>. Она была доброй, яркой, невероятно талантливой, боролась до конца и всегда побуждала меня быть лучше", - приводит его заявление портал Deadline. Соуза также поблагодарил сотни людей, которые написали ему слова поддержки после госпитализации. "Это определенно поможет моему восстановлению", - добавил он.

Болдуин впервые высказался о трагедии на съемках

Открытая церемония прощания с Хатчинс пройдет в субботу вечером в городе Альбукерке (штат Нью-Мексико).

Инцидент со стрельбой произошел в четверг в штате Нью-Мексико на съемках вестерна "Ржавчина" (Rust) с участием Алека Болдуина, который также выступает одним из его продюсеров. Во время репетиции актер выстрелил из оружия, которое должно было быть заряжено холостыми патронами. Ранения получили два человека - Хатчинс и 48-летний режиссер Джоэл Соуза. Санитарная авиация доставила оператора в больницу, но врачи не смогли спасти ее. Соуза через несколько часов выписали из больницы. Съемки фильма были приостановлены.

Болдуин заявил, что сотрудничает с полицейскими в выяснении всех обстоятельств инцидента. Расследованием занимается офис шерифа по округу Санта-Фе и местная прокуратура. Обвинений в связи с инцидентом пока не предъявлено.

В мире,Алек Болдуин,
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