Муж погибшей на съемках с Болдуином оператора обратился к СМИ

"Галина вдохновляла нас всех своей страстью и видением, ее наследие слишком значительно, чтобы его можно было облечь в слова. Наша потеря огромна, и мы просим СМИ уважать частную жизнь моей семьи, так как мы переживаем горе. Мы благодарны всем за публикацию фотографий и историй из ее [Галины] жизни", - написал Мэтт Хатчинс в субботу в Twitter.