В Швеции убили популярного рэпера Einar

В Стокгольме застрелили популярного в Швеции 19-летнего рэпера Нильса Гронберга, известного под псевдонимом Einаr, сообщает The Sun.

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Неизвестные выстрелили в артиста несколько раз, когда он стоял у жилого дома. Рэпер скончался на месте.

Полиция начала расследование по статье «Убийство».

Премьер-министр Швеции Стефан Левен отметил, что Einаr «значил много для многих». Политик также добавил, что в стране давно нарушены рамки того, что допустимо в цивилизованном государства, и «нужны действия, а не слова, чтобы развернуть эту волну и привести Швецию в порядок».

В 2020 году Einаr изнасиловали мигранты. Это произошло после конфликта его с музыкантом Yasin. В том же году последнего приговорили к 10 годам лишения свободы за организацию похищения и изнасилования Гронберга.