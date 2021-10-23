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В США умер известный российский миллиардер

Елена Прошина
29 минут назад

В США после продолжительной болезни умер российский бизнесмен и ученый Валентин Гапонцев. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на сына Гапонцева.

В США умер российский физик-миллиардер
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Гапонцеву было 82 года. Близкий к семье источник издания рассказал, что последние годы он страдал от онкологического заболевания.

Состояние Гапонцева оценивалось в 2,8 млрд долларов и известность ему принесли разработки в области лазерной физики. В бизнесмен и ученый Валентин Гапонцев.

В 51 год создал ООО НТО «ИРЭ–Полюс» (теперь это часть IPG Photonics). Компания разработала тогда новую концепцию квантовых оптических генераторов. На ее основе начался выпуск лазерных фосфатных стекол, были созданы волоконные лазеры и усилители, а также системы волоконно-оптической связи.

В 1995 году Гапонцев открыл производство промышленных лазеров в Германии. В 1998 году запустил предприятие в США, где по сей день теперь располагается штаб-квартира IPG Photonics. Корпорации также принадлежит завод и в подмосковном городе Фрязино.

В 2010 году Гапонцев получил Государственную премию РФ «за комплекс инновационных разработок и создание высокотехнологичного производства волоконных лазеров и систем волоконно-оптической магистральной и локальной связи». Тогда же его внесли в список 28 выдающихся мировых ученых – по версии международного Общества оптики и фотоники.

С момента создания IPG Photonics и до своей кончины Гапонцев проживал в Вустере, штат Массачусетс. Точная причина его смерти не известна.

В мире,Валентин Гапонцев,
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