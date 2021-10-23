Турция объявила послов 10 стран персонами нон грата

«Я дал указание нашему министру иностранных дел немедленно принять меры к тому, чтобы эти 10 послов были объявлены персонами нон грата», — сказал турецкий президент.

Мера коснется послов США , Канады , Франции , Финляндии , Дании , Германии , Нидерландов , Новой Зеландии, Норвегии и Швеции. Причиной для такого шага стало письмо дипломатов с призывом освободить турецкого правозащитника Османа Кавалу. Их вызвал к себе турецкий МИД и напомнил им о необходимости соблюдать Венскую конвенцию о дипломатических сношениях. Кроме того, Эрдоган заявлял, что Турция может выслать их из страны.

Осман Кавала является одним из самых известных турецких правозащитников и основателем культурного фонда Anadolu Kültür AŞ, поддерживающего проекты национальных меньшинств и выступает за примирение турок с курдами и армянами. Зимой прошлого года он был оправдан по делу о беспорядках в стамбульском парке Гези, недалеко от площади Таксим в 2013 году. Однако сразу же турецкая прокуратура выдала новый ордер на арест Кавалы из-за обвинения в участии в попытке госпереворота, которая произошла летом 2016 года.