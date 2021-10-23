Искусство требует жертв: Самые страшные смерти на съемках фильмов

Съемки американского вестерна «Ржавчина» обернулись трагедией: звезда Голливуда Алек Болдуин случайно выстрелил из оружия, которое было реквизитом, и застрелил 42-летнего кинооператора Галину Хатчинс и ранил режиссера Джоэл Соуз. Эта шокирующая история обратила на себя внимание мировых СМИ, однако, это далеко не первый инцидент в истории кино. «Рамблер» вспомнил, какие еще фильмы были омрачены случайной гибелью на съемочной площадке.

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«Ноев ковчег»

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В 1928 года на съемках фильма «Ноев ковчег» на съемочную площадку опрокинулся большой резервуар с водой. В результате три человека погибли на месте, одному пришлось ампутировать ногу, более десяти получили переломы и ушибы.

«Завоеватель»

Одной из самых страшных по сей день считается трагедия со съемочной группой фильма «Завоеватель» 1956 года. Картина снималась у полигона ядерных испытаний. В результате к 1980 году из 220 членов команды у 91 человека был обнаружен рак. 46 человек, в том числе исполнители главных ролей Джон Уэйн, Сьюзен Хэйуорд и Педро Армендарис, а также режиссер Дик Пауэлл к тому времени уже скончались.

«Сумеречная зона»

При съемках «Сумеречной зоны», вышедшей в 1983 году, погибли двое детей - семилетний Мик Дин Ли и шестилетний Рене Чен. Во время съемок сцены с вертолетом одного мальчика обезглавил лопастями, а второго придавил. Вместе с ними погиб актер Вик Морроу.

«Лучший Стрелок»

В 1986 году трагедия произошла на съемках фильма «Лучший Стрелок». В ленте, где главную роль сыграл Том Круз, погиб известный пилот-оператор Арт Шолль. Он должен был совершить трюк, но его самолет вдруг потеряла управление. Летчик доложил диспетчеру о проблеме, после чего самолет упал в Тихий океан. Ни самолет, ни тело пилота не удалось обнаружить, поэтому причины аварии до сих пор остаются неизвестными.

«Отряд «Дельта» 2»

Еще один несчастный случай произошел при создании фильма «Отряд «Дельта» 2» 1990 года с Чаком Норрисом в главной роли. В джунглях с высоты упал геликоптер с четырьмя членами съемочной группы и пилотом на борту. Трагедия привела к гибели оператора и одного из актеров.

«Ворон»

Другая трагическая история развернулась на съемках «Ворона» 1994 года, когда погиб актер Брэндон Ли. Его ранил из пистолета другой герой фильма, играющий злодея. Пистолет был заряжен холостым патроном, но при выстреле из дула вылетела заглушка, которая пробила живот и застряла в позвоночнике Ли. Он скончался в больнице от потери крови через 12 часов.

«Связной»

Другой громкий случай связан с российским кинематографом. Речь идет о фильме Сергея Бодрова-младшего «Связной» 2002 года. Съемочная группа из 27 человек, 20 специалистов из Владикавказа и семи местных жителей отправились в Кармадонское ущелье и были погребены под ледовым обвалом и селевым потоком. В живых не остался никто.

«Три икса»

При съемках картины «Три икса» 2002 года скончался дублер Вина Дизеля Гарри Коннор. Он должен был приземлиться на мост после прыжка с парашютом, и спуститься по опоре сооружения. Однако высокая скорость падения привела к тому, что Коннор буквально пробил мост и погиб на месте.

«Темный рыцарь»