Рыболов спас запутавшегося в сетях кита и попал на видео

В городе Сан-Диего, штат Калифорния, США , рыболов Мэтт Капрон спас кита, который запутался в сети для ловли омаров. Об этом сообщает сайт телеканала 10 News.

По словам рыбака, животное было «практически приковано» ко дну океана. Кит находился на глубине около двух метров. Тогда Капрон взял нож для разделки рыбы, чтобы перерезать сеть, и нырнул под воду. Момент спасения попал на видео — на кадрах видно, как мужчина погружается в воду и освобождает кита, после чего тот уплывает.