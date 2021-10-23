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Молдавия обратилась к Украине после неудачных переговоров с РФ по газу

Елена Прошина
47 минут назад

Глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус рассказал о запросе Молдавией поставок газа с Украины. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Молдавия обратилась к Украине после неудачных переговоров с РФ по газу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Молдова обратилась к Украине с призывом предоставить около 15 млн кубометров газа. Около 1 миллиарда кубометров язык не приближается и не близко», - так он прокомментировал более ранние сообщения СМИ о решении украинского СНБО поставить соседней стране 1 млрд кубометров природного сырья.

До этого секретарь СНБО Украины Алексей Данилов объявил, что из-за энергетического кризиса в Молдавии власти этой страны запросили у Украины поставки газа. Сообщалось, что украинская сторона согласилась предоставить соседней страны топливо с условием последующего возврата.

Напомним, что 1 октября «Газпром» продлил на месяц соглашение с молдавской стороной на поставки газа. Вскоре после этого выяснилось, что потребление «голубого топлива» в стране превышает объемы поставок из России. Дошло до того, что власти Молдавии из-за сложившегося положения в энергетическом секторе ввели 13 октября в стране «режим тревоги». 22 октября по той же причине был введен уже режим ЧП.

Срок соглашения с «Газпромом» о поставках газа истекает в конце месяца, а сторонам пока не удалось договориться о его продлении.

Так, сейчас Молдавия импортирует топливо по рыночной цене: на уровне 790 долларов за тысячу кубометров. В прошлом году цена российского газа для республики составляла 148,87 долларов за тысячу кубометров.

Ранее стало известно об отсутствии результатов двухдневных российско-молдавских переговорах о поставках газа. Они проходили при участии замглавы администрации президента России Дмитрия Козака. Сообщалось, что российская сторона настаивает на справедливой рыночной цене за газ, поступающий в Молдавию и скидку к ней размере 25%. Молдавская сторона требует снижения цен на газ до уровня вдвое ниже рыночного.

В мире,Андрей Герус,Алексей Данилов,Дмитрий Козак,Администрация Президента РФ,Верховная Рада,Газпром,
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