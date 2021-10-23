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Нападение вооруженного талиба на журналиста в Кабуле попало на видео

Елена Прошина
35 минут назад

Боевики «Талибан» (запрещенное в России террористическое движение) силой разогнали журналистов, освещавших акцию протеста кабульских женщин в столице Афганистана. Об этом сообщает издание Аrab News.

Издание опубликовало видеорепортаж с места инцидента, случившегося 21 октября В Кабуле. Тогда группа из 20 местных женщин провела марш протеста от здания министерства образования к министерству финансов по улицам столицы Афганистана. Они скандировали лозунги: «Не политизируй образование», «У нас нет права учиться и работать» и «Безработица, бедность, голод». Плакаты с аналогичными лозунгами дамы держали над головами. когда они шли с поднятыми руками. Присутствовавшие при этом журналисты фиксировали происходящее.

Талибы позволили гражданкам выражать свой протест около полутора часов. Затем манифестацию разогнали. В ходе этой операции досталось и представителям СМИ.

Издание сообщает, что одного из иностранных журналистов боевик ударил прикладом автомата. Кроме того, другой исламист пнул фотографа ногой в спину, а его коллега добавил представителю прессы кулаком.

От побоев пострадали также еще двое журналистов, - уже в процессе бегства от талибов. Последние подгоняли репортеров ударами кулаков и пинками.

В мире,Видео,Талибан,Минобрнауки,Минфин,
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