Нападение вооруженного талиба на журналиста в Кабуле попало на видео

Боевики «Талибан» (запрещенное в России террористическое движение) силой разогнали журналистов, освещавших акцию протеста кабульских женщин в столице Афганистана. Об этом сообщает издание Аrab News.

Издание опубликовало видеорепортаж с места инцидента, случившегося 21 октября В Кабуле. Тогда группа из 20 местных женщин провела марш протеста от здания министерства образования к министерству финансов по улицам столицы Афганистана. Они скандировали лозунги: «Не политизируй образование», «У нас нет права учиться и работать» и «Безработица, бедность, голод». Плакаты с аналогичными лозунгами дамы держали над головами. когда они шли с поднятыми руками. Присутствовавшие при этом журналисты фиксировали происходящее.

Талибы позволили гражданкам выражать свой протест около полутора часов. Затем манифестацию разогнали. В ходе этой операции досталось и представителям СМИ.

Издание сообщает, что одного из иностранных журналистов боевик ударил прикладом автомата. Кроме того, другой исламист пнул фотографа ногой в спину, а его коллега добавил представителю прессы кулаком.