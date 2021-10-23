В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
+12° в 
USD 70.86EUR 82.50BRENT 84.82
Войти в почту

США пообещали опубликовать новые данные об убийстве Кеннеди

Lenta.ruиещё 2
29 минут назад

Американская администрация пообещала опубликовать 15 декабря 2021 года новые материалы об убийстве в 1963 году 35-го президента США Джона Кеннеди, об этом сообщил Белый дом, передает ТАСС.

США опубликуют новые данные об убийстве Кеннеди
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В заявлении сказано, что в 1992 году Конгресс счел нужным раскрыть все данные об этом происшествии, если они не несут вреда разведке, правоохранительным органам или внешней политике, в настоящее время профильные ведомства занимаются этим вопросом и проверкой документации.

Действующий президент США Джо Байден утвердил порядок публикации этих сведений, уточняется, что их обнародование не вызвало возражений к властей. Публикацию же второй части американские ведомства попросили отложить как минимум до 15 декабря 2022 года, соответствующие рекомендации поступили от Национального управления архивов и документации США.

Кроме того, оно выступило за то, чтобы некоторые сведения не были опубликованы и после указанной даты. Также будет разработан план создания цифровой базы в открытом доступе, где будут размещены все одобренные документы.

Ранее вдова Роберта Кеннеди, брата президента США Джона Кеннеди и кандидата в президенты, высказалась о помиловании его убийцы. Этель Кеннеди считает, что осужденный за убийство ее мужа палестино-иорданский мигрант Серхан Серхан не заслуживает условно-досрочного освобождения.

В мире,Роберт Кеннеди,Джон Кеннеди,Джозеф Байден,МВД,ИТАР-ТАСС,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители