«Беседа была очень долгой»: премьер Израиля о встрече с Путиным

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет отозвался о первой встрече с российским лидером Владимиром Путиным, сообщает «Ура.ру».
По его словам, разговор был особенно глубоким.
«Недавно я завершил свою первую прекрасную встречу с президентом России Путиным. Беседа была очень долгой», — сообщил премьер.
По его словам, встреча длилась более пяти часов.
Как отметил Беннет, Россия, как северный сосед Израиля — очень важный игрок в регионе, потому отношения с Москвой израильский премьер-министр назвал не только стратегическими, но и повседневными.
«На фоне берегов Сочи мы с Путиным обсудили широкий круг вопросов, от его особого отношения к еврейскому народу до способов борьбы с фундаменталистским исламом», — отметил Беннет.
Как сообщил ранее министр строительства Израиля Зеэв Элькин, Беннет обсудил с Путиным создание двух совместных рабочих групп, одна из которых займется борьбой с коронавирусом, а вторая — проработкой допуска российских туристов в еврейское государство.
Также стало известно, что власти Израиля разработали программу по приему с 1 ноября вакцинированных «Спутником V» иностранных туристов, которые по прилете должны будут пройти серологическийи ПЦР-тесты.
Беннет стал премьером с 13 июня 2021 года. Предыдущим главой кабмина был Биньямин Нетаньяху.