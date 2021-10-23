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«Беседа была очень долгой»: премьер Израиля о встрече с Путиным

Елена Прошина
19 минут назад

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет отозвался о первой встрече с российским лидером Владимиром Путиным, сообщает «Ура.ру».

«Беседа была очень долгой»: премьер Израиля о встрече с Путиным
Фото: EPAEPA

По его словам, разговор был особенно глубоким.

«Недавно я завершил свою первую прекрасную встречу с президентом России Путиным. Беседа была очень долгой», — сообщил премьер.

По его словам, встреча длилась более пяти часов.

Как отметил Беннет, Россия, как северный сосед Израиля — очень важный игрок в регионе, потому отношения с Москвой израильский премьер-министр назвал не только стратегическими, но и повседневными.

«На фоне берегов Сочи мы с Путиным обсудили широкий круг вопросов, от его особого отношения к еврейскому народу до способов борьбы с фундаменталистским исламом», — отметил Беннет.

Как сообщил ранее министр строительства Израиля Зеэв Элькин, Беннет обсудил с Путиным создание двух совместных рабочих групп, одна из которых займется борьбой с коронавирусом, а вторая — проработкой допуска российских туристов в еврейское государство.

Также стало известно, что власти Израиля разработали программу по приему с 1 ноября вакцинированных «Спутником V» иностранных туристов, которые по прилете должны будут пройти серологическийи ПЦР-тесты.

Беннет стал премьером с 13 июня 2021 года. Предыдущим главой кабмина был Биньямин Нетаньяху.

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