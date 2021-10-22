Родственники афганской волейболистки опровергли ее казнь талибами

Родственники погибшей в Афганистане 25-летней сотрудницы полиции и члена женской молодежной сборной Афганистана по волейболу Махджабин Хакими заявили, что информация о ее казни в октябре талибами (члены террористической группировки «Талибан», запрещена в РФ) не соответствует действительности. По их словам, девушка умерла в начале августа в доме своего жениха, пишет Alt News.

Фото: Twitter Twitter

Ранее в октябре персидские, афганские и индийские СМИ сообщили, что Махджабин была обезглавлена талибами. Издания также сообщали, что ее родственникам угрожали, и из-за этого они скрывают смерть спортсменки. Приход к власти в Афганистане талибов был воспринят как удар по правам женщин в стране, и появившаяся в СМИ информация о смерти волейболистки от их рук была воспринята соответствующим образом.

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Однако некоторые пользователи в соцсетях сразу написали, что девушка умерла в начале августа.

Так Райхана Хашими, которая утверждает, что лично знала Махджабин, написала в Twitter, что волейболистка была членом коммандос Афганской национальной армии и была убита родственниками со стороны мужа за 10 дней до того, как талибы взяли Кабул.

Также брат Махджабин Скандар Хакими 7 августа изменил свой аватар в социальной сети Facebook на черный квадрат. Более 100 человек в соцсети выразили Хакими соболезнования. Один из пользователей написал: «Мои искренние соболезнования в связи со смертью вашей дорогой сестры». Через два дня Хакими опубликовал фотографию Махджабин в военном снаряжении вместе с подписью:

«Я всегда буду гордиться тобой, дорогая сестра».

Один из родственников семьи девушки в свою очередь сообщил, что она в 2020 году была помолвлена с неким Маджидом Ханом. С тех пор она жила в доме своего жениха в Кабуле и должна была выйти за него замуж незадолго до своей смерти. Родственник также рассказал, что Махджабин получила стипендию из США, и это стало причиной конфликта с родными ее жениха.

«Она не была убита талибами в октябре. Смерть Махджабин произошла 6 августа, и ее тело было найдено в ванной комнате ее жениха в Кабуле. Он утверждал, что Махджабин задушила себя до смерти. Однако наша семья подозревает, что ее родственники затеяли нечестную игру», - сказал он.

Родственник также показал фотографию надгробия Махджабин, где в надписи указано ее имя, дата ее смерти по персидскому календарю: 15-5-1400, имя ее отца: Мохаммад Сарвар, и ее возраст: 25 лет. Дата смерти по персидскому календарю совпадает с 6 августа по Григорианскому календарю. Этот надгробный камень находится в Кабуле, сообщил родственник.

«Махджабин была образцом для подражания как для молодых девушек, так и для женщин. Как и ее отец, доктор медицинских наук Сарвар Хакими, она интересовалась такими видами спорта, как волейбол и баскетбол. С 2015 года Махджабин работала в Министерстве внутренних дел», - добавил родственник.