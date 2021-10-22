Зеленский указал Европе на «настоящую агрессию» России

6 октября биржевые цены на газ в Европе установили рекорд, приблизившись к отметке 2000 долларов за тысячу кубометров. Энергетический кризис стал главной темой двухдневного саммита лидеров стран Евросоюза, который 21 октября открылся в Брюсселе. По оценкам Еврокомиссии, годовые расходы европейских граждан за энергию в отдельных странах уже выросли на 500-600 евро, что превышает возможности целых групп населения по их оплате.