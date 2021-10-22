Зеленский указал Европе на «настоящую агрессию» России

Президент Украины Владимир Зеленский назвал энергетический кризис в Европе «настоящей газовой агрессией» России, сообщает РБК-Украина.
Украинский президент призвал Евросоюз сотрудничать с Киевом в противодействии агрессии со стороны России.
6 октября биржевые цены на газ в Европе установили рекорд, приблизившись к отметке 2000 долларов за тысячу кубометров. Энергетический кризис стал главной темой двухдневного саммита лидеров стран Евросоюза, который 21 октября открылся в Брюсселе. По оценкам Еврокомиссии, годовые расходы европейских граждан за энергию в отдельных странах уже выросли на 500-600 евро, что превышает возможности целых групп населения по их оплате.
Накануне в ходе выступления на пленарном заседании Валдайского форума в Сочи российский президент Владимир Путин заявил, что Россия сможет увеличить поставки газа в Европу, если немецкий регулятор даст разрешение на поставки по «Северному потоку – 2».