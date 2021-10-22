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Зеленский указал Европе на «настоящую агрессию» России

Вероника Полынина
17 минут назад

Президент Украины Владимир Зеленский назвал энергетический кризис в Европе «настоящей газовой агрессией» России, сообщает РБК-Украина.

Зеленский указал Европе на «настоящую агрессию» России
Фото: ReutersReuters

Украинский президент призвал Евросоюз сотрудничать с Киевом в противодействии агрессии со стороны России.

6 октября биржевые цены на газ в Европе установили рекорд, приблизившись к отметке 2000 долларов за тысячу кубометров. Энергетический кризис стал главной темой двухдневного саммита лидеров стран Евросоюза, который 21 октября открылся в Брюсселе. По оценкам Еврокомиссии, годовые расходы европейских граждан за энергию в отдельных странах уже выросли на 500-600 евро, что превышает возможности целых групп населения по их оплате.

Киев рассказал о планах на теракты в России

Накануне в ходе выступления на пленарном заседании Валдайского форума в Сочи российский президент Владимир Путин заявил, что Россия сможет увеличить поставки газа в Европу, если немецкий регулятор даст разрешение на поставки по «Северному потоку – 2».

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