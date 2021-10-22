Черногория предоставила политическое убежище хозяину "Черкизона" Исмаилову

Бывший владелец Черкизовского рынка Тельман Исмаилов получил убежище в Черногории. Об этом заявил его адвокат, передает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

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1 октября Тельмана Исмаилова задержали в Подгорице по ордеру, выданному Россией. Суд арестовал бизнесмена до решения местных властей об экстрадиции в Россию.

С 2017 года Исмаилов и его брат Вагиф находятся в международном розыске по обвинению в организации убийства двух лиц.

Речь идет о двойном убийстве, произошедшем в мае 2016 года на Новорижском шоссе в Подмосковье, когда были расстреляны владелец торговых комплексов Владимир Савкин и учредитель «Люблино Моторс» Юрий Брилев.