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Черногория предоставила политическое убежище хозяину "Черкизона"

Вероника Полынина
27 минут назад

Бывший владелец Черкизовского рынка Тельман Исмаилов получил убежище в Черногории. Об этом заявил его адвокат, передает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Черногория предоставила политическое убежище хозяину "Черкизона" Исмаилову
Фото: РИА НовостиРИА Новости

1 октября Тельмана Исмаилова задержали в Подгорице по ордеру, выданному Россией. Суд арестовал бизнесмена до решения местных властей об экстрадиции в Россию.

С 2017 года Исмаилов и его брат Вагиф находятся в международном розыске по обвинению в организации убийства двух лиц.

Речь идет о двойном убийстве, произошедшем в мае 2016 года на Новорижском шоссе в Подмосковье, когда были расстреляны владелец торговых комплексов Владимир Савкин и учредитель «Люблино Моторс» Юрий Брилев.

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По данным «Коммерсанта», в 2019 году на Исмаилова было заведено уголовное дело В Швейцарии по трем статьям. Также издание сообщает, что в 2019 году из-за долгов Исмаилова было арестовано казино его сына Алекпера в Черногории.

В мире,Юрий Брилев,Владимир Савкин,Тельман Исмаилов,ИТАР-ТАСС,
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