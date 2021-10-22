СМИ сообщили о госпитализации Авакова в тяжелом состоянии

Экс-глава МВД Украины Арсен Аваков заразился коронавирусом и находится в тяжелом состоянии. Такую информацию о состоянии украинского чиновника сообщает «Вести.ua».

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В свою очередь, по информации источника «Страна.ua», новости о состоянии политика сильно преувеличены.

«Аваков не в реанимации и даже не в больнице. Болеет уже пятый день, средняя степень тяжести», – заявил источник портала из окружения политика.

При этом собеседник издания не уточнил, почему бывший министр не афиширует информацию о своем состоянии после заражения коронавирусом.

Напомним, что Арсен Аваков возглавлял МВД Украины с 2014 по 2021 год. В России министр стал известен различными громкими высказываниями. В частности, в середине октября министр призвал украинские власти рассмотреть военный сценарий возвращения Крыма и части Донбасса.