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СМИ сообщили о госпитализации Авакова в тяжелом состоянии

Елена Прошина
53 минуты назад

Экс-глава МВД Украины Арсен Аваков заразился коронавирусом и находится в тяжелом состоянии. Такую информацию о состоянии украинского чиновника сообщает «Вести.ua».

СМИ сообщили о госпитализации Авакова в тяжелом состоянии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В свою очередь, по информации источника «Страна.ua», новости о состоянии политика сильно преувеличены.

«Аваков не в реанимации и даже не в больнице. Болеет уже пятый день, средняя степень тяжести», – заявил источник портала из окружения политика.

При этом собеседник издания не уточнил, почему бывший министр не афиширует информацию о своем состоянии после заражения коронавирусом.

Напомним, что Арсен Аваков возглавлял МВД Украины с 2014 по 2021 год. В России министр стал известен различными громкими высказываниями. В частности, в середине октября министр призвал украинские власти рассмотреть военный сценарий возвращения Крыма и части Донбасса.

В ответ на это депутат Госдумы Михаил Шеремет назвал замысел Авакова «безумием» и пообещал фатальные последствия любому, кто попробует осуществить этот замысел.

В мире,Михаил Шеремет,Арсен Аваков,Госдума,МВД,
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