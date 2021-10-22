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Меркель отказалась пожать руку коллеге по Евросоюзу

Вероника Полынина
34 минуты назад

Канцлер Германии Ангела Меркель не захотела пожать руку главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен на полях саммита ЕС в Брюсселе. Видеозапись инцидента публикует Die Welt.

Глава ЕК подошла поприветствовать канцлера Германии и протянула ей руку, но Меркель, явно шокированная запрещенным антикоронавирусными постановлениями жестом, вздрогнула и сжала руку в кулак.

Фон дер Ляйен, которая все еще сохраняла намерение поздороваться с канцлером «допандемийным» способом, сжала протянутый ей кулак двумя руками.

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Кроме того, глава ЕК дотронулась рукой до руки президента Кипра Никоса Анастасиади, наблюдавшего всю эту сценку.

Проходящий в Брюсселе саммит Евросоюза, вероятно, станет последним для Ангелы Меркель. За время, которое она провела на посту канцлера, Меркель посетила 107 саммитов. Накануне она приняла участие в заседании на тему энергетического кризиса, которое длилось пять часов.

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