Меркель отказалась пожать руку коллеге по Евросоюзу

Канцлер Германии Ангела Меркель не захотела пожать руку главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен на полях саммита ЕС в Брюсселе. Видеозапись инцидента публикует Die Welt.

Глава ЕК подошла поприветствовать канцлера Германии и протянула ей руку, но Меркель, явно шокированная запрещенным антикоронавирусными постановлениями жестом, вздрогнула и сжала руку в кулак.

Фон дер Ляйен, которая все еще сохраняла намерение поздороваться с канцлером «допандемийным» способом, сжала протянутый ей кулак двумя руками.

Кроме того, глава ЕК дотронулась рукой до руки президента Кипра Никоса Анастасиади, наблюдавшего всю эту сценку.