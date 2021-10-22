Украинский генерал пригрозил России британскими ракетами

Ракеты Brimstone, которые Великобритания планирует поставить Киеву, позволят "уничтожать" военные корабли России. С этим утверждением в беседе с порталом "Обозреватель" выступил генерал-лейтенант, экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко.

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Накануне издание The Times со ссылкой на украинский источник сообщила, что Лондон ведет обсуждения с Киевом вопроса продажи вооружения. В частности, речь идет о ракетах Brimstone, создаваемых консорциумом MDBA в целях установки на кораблях и применения с воздуха.

Как отмечает издание, это высокотехнологичная самонаводящаяся ракета, способная поражать большое число целей одновременно. Как уточнили РИА Новости в Министерстве обороны королевства, это касается сделки, заключенной между Киевом и Лондоном еще в июне.

Как отметил Романенко, украинские патрульные катера с ракетами Brimstone "смогут наносить ракетные удары по военным кораблям России". При этом такого рода вооружение можно использовать и для ударов по наземным целям, полагает он.

Генерал уверен, что при нужном количестве этих ракет можно уничтожить и "большой корабль противника". Романенко считает, что наличие такой техники позволит Украине давать "более мощный ответ" на "провокации" со стороны РФ.