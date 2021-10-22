Саакашвили сравнили с Гитлером

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что арестованный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили «подражает Гитлеру». Как сообщает газета «Взгляд», политик отметил, что бывший глава государства «поставил сцену» сравнимую с той, которую устроил лидер нацистской Германии во времена своего тюремного заключения.

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«Возможно, сравнение Саакашвили с Гитлером парадоксально и нерелевантно, но этот человек во всем подражает Гитлеру. Просто Саакашвили – фейковый Гитлер», – сказал Гарибашвили.

Премьер отметил, что в свое время Гитлер в тюрьме объявлял голодовку, и к нему приходило очень много посетителей. Такая же ситуация происходит и с бывшим президентом Грузии.

«Это примерно как если бы после Второй мировой войны Гитлер снова бы потребовал возвращения во власть», – заявил Гарибашвили.

Кроме того, премьер-министр обвинил Саакашвили в «разрушении страны, насилии над ней, убийствах, утрате территорий». Гарибашвили отметил, что голосовать за него «стыдно и преступно», поскольку в таком случае избиратель становится «соучастником преступлений».