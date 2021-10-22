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Соцсеть Трампа взломали

Lenta.ruиещё 3
1 час назад

Социальную сеть экс-президента США Дональда Трампа TRUTH Social взломали спустя несколько часов после официального запуска. Об этом сообщает Business Insider.

Соцсеть Трампа взломали
Фото: ReutersReuters

Хакеры из группировки Anonymous создали на новом сайте фейковые аккаунты бывшего президента и его помощника Стива Бэннона. Аккаунты были созданы на имена теоретика заговора Рона Уоткинса и генерального директора Twitter Джека Дорси. В фейк-аккаунте Трампа хакеры поставили на аватар фото испражняющейся свиньи.

Согласно заявлению злоумышленников, взлом был частью их «онлайн-войны против ненависти».

«Мы весело провели время, потроллив Трампа», — сообщили взломщики.

21 октября Дональд Трамп анонсировал создание соцсети TRUTH Social. Он заявил, что новая соцсеть будет бороться с тиранией «больших технологий», а также станет «соперником либеральных СМИ».

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